/RECEPT/ Obliba vánočního pečení laskomin pro psí miláčky stoupá, pamlsky se dají také koupit.

Vanilkové rohlíčky, linecké, vosí hnízda. Na takové dobroty se těšíme my lidé, vánoční cukroví už voní ve všech domácnostech. Ale co takhle hovězí maso s brusinkami, tuňákové sušenky, lososová pochoutka nebo lahůdky z kuřecího či srnčího masa? Že by to také mohla být dobrota? Je! Ale psí. Stále více lidí peče vánoční pamlsky také svým čtyřnohým miláčkům.

„Pečeme už třetím rokem. Bylo nám vždy líto, když na nás náš Atom jen koukal, jak se cpeme cukrovím. A protože pro psy rozhodně lidské není vhodné, některé je i velmi nebezpečné, rozhodli jsme se mu udělat vlastní,“ vypráví Alena Kalinová ze Žatce.

Pro svého psího parťáka peče doma v troubě například tuňákové sušenky. „Jsou z tuňáka a kukuřičné mouky. Nic složitého, hlavně tam musí být co nejvíce masa, to má Atom rád,“ směje se.

Také Eva Jandová z Loun připravuje psí „cukroví“. Používá hovězí či kuřecí maso, ovesné vločky a kukuřičnou mouku. „Bavili jsme se s přáteli, že by pejsci také mohli mít své vánoční pamlsky. S množstvím se to nesmí přehánět, jen na chuť. Ať si také užijí Vánoce. Tak si ho sami pečeme, není to obtížné a hlavně víme, co našim pejskům dáváme,“ říká majitelka Sindynky, která se o pamlsky dělí i se čtyřnohými parťáky přátel.

Obliba vánočního pečení psích sušenek rok od roku roste. Dají se koupit psí kuchařky, recepty kolují také mezi pejskaři. Veterináři před překrmováním čtyřnožců varují. „Lidé opravdu pro pejsky pečou poměrně často různé pamlsky. Ale prosím, všeho s mírou. Lidé by pejsky neměli přecpávat. Jsou zvyklí po celý rok na nějaký stravovací režim a najednou dostávají kvanta. To není dobré. Takže ano, dobroty ano, ale s rozumem,“ říká veterinář Břetislav Frýba.

Lidské cukroví? Určitě ne!

„Určitě nedávat lidské vánoční cukroví. Rozhodně ne. Měli jsme tu zrovna nedávno pejska, který snědl cukroví s čokoládou, bylo mu hodně zle. A předtím jsme měli i jeden smrtelný případ,“ varuje Frýba.

A z čeho rozhodně nepéct? Co je pro psy jedovaté? Čokoláda, hroznové víno, rozinky, avokádo, cibule, česnek nebo grep. Škodí také tuky, umělá sladidla, nemělo by se vůbec sladit či kořenit.

Kvalitní vánoční psí dobroty se dají také koupit. Psí „cukrárny“ jsou zatím hlavně ve větších městech, své produkty ale také zasílají. Masové pamlsky a další dobroty tam prodávají během celého roku, o Vánocích ale nabízí rozšířený sortiment „cukroví“, adventní kalendáře a podobně.

„Zájem lidí je velký, o Vánocích chodí hodně. Berou pamlsky třeba i jako dárky pro známé, pro jejich pejsky,“ přibližuje Hana Veselá z liberecké psí pekárny Bon Apetit. Tato prodejna nabízí vánoční sušenky v dárkové krabičce za 139 korun nebo adventní kalendář pro chlupáče za 299 korun.

„Jezdí k nám nakupovat lidé z celých Čech. Zájem o kvalitní pamlsky je, a teď o Vánocích je opravdu velký,“ potvrzuje Eva Šebáková z Punťovo první psí cukrárny v Praze. Tam mají například jehněčí sušenky, srnčí, tresku se špenátem, králíka s bylinkami a další. „Nejvíce našim psím zákazníkům chutná určitě hovězí s brusinkami,“ dodává Šebáková.

Tuňákové sušenky

Ingredience:

konzerva tuňáka ve vlastní šťávě (množství můžete přidávat podle chuti), ½ hrnku ovesných vloček, ½ hrnku kukuřičné mouky, vejce



Postup:

Ovesné vločky rozmixujeme. Přidáme ostatní suroviny, smícháme, propracujeme. Vyválíme a vykrojíme vykrajovátkem (libovolného tvaru). Vyložíme na plech s pečícím papírem, v troubě na 180 stupňů pečeme 10 – 15 minut (podle vaší trouby).



Lososové sušenky

Ingredience:

losos, vejce, celozrnná pšeničná mouka (nebo kukuřičná či rýžová)



Postup:

Lososa rozmixujte, všechny suroviny smíchejte do kompaktního těsta. Pokud je těsto moc sypké, přidejte vodu. Těsto rozválejte a vykrojte sušenky. Na plech dejte pečící papír a pečte při 180 stupních 15 – 20 minut.



Masové dobroty s brusinkou

Ingrediece:

250 g mletého masa (vepřové či hovězí), vejce, 1 hrnek ovesných vloček (případně lze přidat mouku, například kukuřičnou nebo rýžovou), trochu brusinek



Postup:

Vše smíchejte a těsto propracujte. Vykrojte či vytvořte si libovolné tvary, ne příliš vysoké. Na pečícím papíru pečte na 180 stupňů zhruba 20 minut.