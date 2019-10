Tuňákové sušenky či hovězí s brusinkou. I psi mohou mlsat vánoční cukroví

Vanilkové rohlíčky, linecké, vosí hnízda. Na takové dobroty se těšíme my lidé, vánoční cukroví už voní ve všech domácnostech. Ale co takhle hovězí maso s brusinkami, tuňákové sušenky, lososová pochoutka nebo lahůdky z kuřecího či srnčího masa? Že by to také mohla být dobrota? Je! Ale psí. Stále více lidí peče vánoční pamlsky také svým čtyřnohým miláčkům.

Psí cukroví | Foto: Deník/Hynek Dlouhý