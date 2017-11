Láká nás do Česka školství a zdravotnictví, říká velvyslanec Saúdské Arábie

Česká republika se pro obyvatele Saúdské Arábie stala vyhledávanou turistickou destinací. Mnozí do Čech rovněž jezdí kvůli dobrému zdravotnictví a za vzděláním. Za uplynulý půlrok se počet vydaných turistických víz ze Saúdské Arábie do Česka zdvojnásobil. Uvedl to nový velvyslanec Saúdské Arábie v České republice Najíf Abúd.

Funkci velvyslance v Česku Abúd zastává od letošního dubna. Předtím byl velvyslancem ve Finsku. O Čechách říká, že je to země s velmi bohatými dějinami a že Česko má se Saúdskou Arábií historicky dobré vztahy. I to řekl v rozhovoru s agenturou ČTK velvyslanec Saúdské Arábie v České republice Najíf Abúd. ČTĚTE TAKÉ: Saúdská Arábie odvolala na protest svého velvyslance v Německu V posledních čtyřech až pěti letech se ale podle něj vztahy obou států nevyvíjely podle očekávání. Na otázku, zda k tomu přispěly komentáře o islámu, které zazněly z úst prezidenta Miloše Zemana, a zda v poslední době zaznamenal zlepšení vztahů, odpověděl, že ve zlepšení vztahů saúdská strana věří. "Zároveň se ale obáváme, že taková sdělení o kultuře či islámu jako takovém nepřispějí k vzájemnému porozumění. Od hlav států, premiérů a parlamentu očekáváme spíše pozitivní přístup, který by zlepšil vztahy na obou stranách," uvedl. Velvyslanec zároveň zdůraznil, že takový přístup je i cílem Saúdské Arábie. "Respektujeme kultury a také potřebujeme, aby naši kulturu respektovali ostatní. Můžeme mít odlišnou kulturu, ale to by absolutně nemělo ovlivňovat bilaterální vztahy. Kladné vztahy jsou především v zájmu veřejnosti, která od naší vlády očekává, že bude jednat v jejím zájmu, a to zejména v oblastech vzdělání a obchodu," řekl. ČTĚTE TAKÉ: Saúdská Arábie mě násilím nedrží, můžu odjet, řekl libanonský premiér Saúdská Arábie se podle něj snaží spolupracovat s českými protějšky na ministerstvu zahraničních věcí a v dalších vládních institucích, s cílem zorganizovat vzájemné návštěvy diplomatů a vysoce postavených veřejných činitelů. "To by mělo otevřít dveře užší spolupráci v oblastech obchodu, kultury a turistiky," dodal. Saúdská Arábie před několika týdny oznámila, že začne vydávat turistická víza. Království dosud vydávalo povolení ke vstupu jen poutníkům do Mekky a umožňovalo lidem dostat se do země pomocí záruky místního příbuzného, firmy nebo jiné uznávané organizace. Bližší podrobnosti budou podle něj oznámeny velmi brzy. Věří, že turistická víza budou vydávána na základě stejných požadavků jako v jiných zemích. Na otázku, zda Rijád vystaví turistické vízum například ženě, která cestuje bez mužského doprovodu, řekl: "Doufám v to a věřím, že ano." Saúdská Arábie na začátku listopadu ocenila, že české ministerstvo zahraničních věcí vyjádřilo obavy z raketového útoku jemenských šíitských povstalců na mezinárodní letiště v Rijádu. Velvyslanec věří, že i takové sdělení přispěje ke zlepšení spolupráce obou zemí. V brzké době podle něj navštíví Rijád český ministr zahraničí, čeká se prý pouze na sestavení nové vlády. ČTĚTE TAKÉ: Saúdská Arábie varuje Írán: Ohrožovat se nenecháme Českým Senátem neprošla v červenci smlouva mezi Saúdskou Arábií a Českou republikou o leteckých a dopravních službách, která měla přispět k rozvoji pravidelné letecké dopravy. Abúd k tomu řekl, že šlo o rozhodnutí, které je nutné respektovat. Někteří senátoři podle velvyslance prohloubení hospodářské spolupráce spojili s jinými tématy. České ministerstvo dopravy ale podle Abúda dohodu podpořilo a naděje, že se smlouva opět stane předmětem diskuse, podle něj je. Zda bude Saúdská Arábie v Čechách více investovat, se podle velvyslance bude odvíjet od zlepšení vztahu obou vlád. Nyní z obchodování těží spíše Česká republika, ale možnost posílení obchodu ze strany Rijádu je podle velvyslance reálná. Saúdská Arábie nyní zažívá investiční boom, upozornil dále. "Potřebujeme lidi s odbornými znalostmi a dobré vztahy se všemi našimi přáteli na světě. Českou republiku počítáme mezi naše přátele a jsem si jist, že pokud spolu budeme jednat, najdeme prostor pro spolupráci v mnoha oblastech," dodal.

Autor: ČTK