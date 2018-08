Nymburská lávka byla stržena do Labe. Přilákala desítky pozorovatelů

/VIDEO, FOTOGALERIE/ – Bude to znít zřejmě paradoxně, ale z pohledu obyvatel Nymburka byl pád lávky v pražské Tróji loni v zimě skvělou zprávou. Při pohledu na prorezlá lana, která přinesl ukázat zástupce firmy Strabag během bourání nymburské lávky, běhal mráz po zádech. Lávka v Nymburce byla podobně jako ta v Tróji v havarijním stavu. A zřítit se mohla kdykoliv. Nakonec její předčasný pád zhruba hodinu po zahájení bouracích prací mluví jasnou řečí.

To jsme ale trochu předběhli. Bourání lávky přes Labe se stalo pro místní bez nadsázky událostí desetiletí. Už před osmou ranní, na kdy byl ohlášen brífink pro novináře, se na levém labském břehu ve vyhrazeném prostoru poblíž Hrabalovy vily začaly shromažďovat desítky lidí. Podobně tomu bylo na druhém břehu u hasičského hřiště. Další skupina, která si nechtěla nechat takovou událost ujít, se utvořila na cyklostezce pod Šafaříkovým mlýnem. Přímo v Labi mezi lekníny zaparkoval svůj stativ místní radní, pedagog a fotograf Marek Velechovský. Očekávaný nápor zvědavců na lodičkách se však nekonal, čluny poříční policie tak jistily místo pouze před jednou malou loďkou.

V osm hodin předstoupily před desítky novinářů zástupci vedení města, firmy Strabag, která se chystala na samotné bourání a zástupce policie. Karel Frankota za stavební firmu zopakoval postup prací. Speciální bagry se sbíječkou a nůžkami se budou střídat u pilíře na zálabské straně, kde budou postupně přestřižena nosná lana. Právě v těchto místech by měla být v nejlepším stavu, proto nebylo možné stanovit ani přibližně okamžik, kdy zbylá lana nevydrží a lávka se sesune do vody. Přímo pod sebe. „Předpokládáme, že k tomu dojde v okamžiku, kdy bude přestřiženo 40 až 50 procent všech lan v daném místě,“ doplnil Frankota.

Jenže realita byla nakonec trochu jiná. Samotné bourací práce začaly kolem půl deváté. Česká televize vysílala živé vstupy, starosta Pavel Fojtík dával rozhovory na mikrofon, po telefonu, soukromým i veřejnoprávním stanicím. S kolegy jsme v těch chvílích monitorovaly spíše rozrůstající se dav za mřížovými zábranami, než první zásahy stroje do betonu.

Video se zřícení nymburské lávky. Přímo k pádu dojde na videu přibližně v čase 13.00. Autor: Petr Procházka, Radio Patriot:

Přihlížející lidé se však museli v jednu chvíli rozestoupit. Po cyklostezce směrem k místu bourání se potřebovalo dostat hasičské nákladní auto s plošinou. „Je to preventivní opatření. Nůžky, které stříhají jednotlivá lana, se občas v samotném lanoví trochu zaseknou. Proto pak pomáhá další stroj se sbíječkou. Pokud by došlo k momentu zřícení ve chvíli, kdy by nůžky byly zastřihnuty v lanech, zřejmě by to stroj dokázalo povalit,“ vysvětlil situaci, proč jedou stroj jistit hasiči, zástupce firmy.

Vedro začínalo rozpalovat asfalt na cyklostezce, i fotograf Velechovský nohama stále v Labi si přehodil přes hlavu oblečení chránící před sluncem a jeden z novinářů jej identifikoval jako Jožina z bažin.

Nad lávkou se za zvuku bouracího kladiva objevil dron. Zjišťovali jsme, jak firma takovou moderní techniku využívá. Dron totiž skutečně výrazně pomáhal při samotných pracích. Obraz z kamery umístěné na dronu se totiž zobrazoval přímo bagristovi s nůžkami, který tak měl dokonalý přehled o tom, v jaké pozici má přesně nůžky a viděl tedy přímo na místo stříhání.

To už se k novinářům znovu blížil Karel Frankota a nesl v ruce svazek vystřižených lan. Na první pohled úplně rezavých. „Pokud jsme předpokládali, že v těchto místech budou lana v lepším stavu, tak tomu tak není. Odborníci z Kloknerova ústavu měli pravdu o nebezpečí zrezivění těchto lan, která jsou opravdu ve špatném stavu,“ řekl Frankota a před objektivy ukazoval jasný důkaz.

To už se v novinářských hloučcích začalo špitat, že ke zřícení lávky by nemuselo dojít až kolem poledne nebo ještě déle, jak se dalo vyčíst z některých původních výroků zástupců firmy i města. „Mohlo by to být kolem desáté,“ neslo se rychle davem a novináři i lidé za zábranou lehce zbystřili. Také mladá reportérka Novy zvedla zrak od mobilu, vstala z trávy a ve slušivých pantoflích s bambulkami se vydala ke svému kameramanovi. Část kamer jela nonstop, ale většina novinářů spoléhala na to, že právě zhruba do 10 hodin se nemůže nic stát. Ale stalo se.

Přesně v 9.44 bylo slyšet hlasité přeskřípnutí jednoho z lan a pak se vzduch zavlnil. Lávka se před očima všech sesunula do Labe snad během vteřiny. Spousta lidí včetně novinářů nebyla na tak rychlý průběh připravena. Většina z nich tak má na videu až následnou vlnu, kterou dvousettunová lávka po pádu způsobila. Nebyla však zase tak razantní, aby například převrátila loďku. Skoro se dá říci, že nymburská lávka se sesula na labské dno v tichosti a s elegancí.

Během desítek vteřin byly opět připraveny novinářské mikrofony a především šéf celé akce pan Frankota vysvětloval, proč k tak brzkému pádu došlo. „Bylo to opravdu nečekaně brzy, neměli jsme přestřiženo ještě ani 25 procent lan. To je také jasným důkazem, v jak špatném stavu byla ostatní lana, která už lávku neudržela. Na té lávce se projevil zub času a špatně provedené práce při její stavbě,“ konstatoval Frankota.

I laikovi musí být jasné, že koroze mohla kdykoliv způsobit přetržení několika lan a k podobnému pádu mohlo dojít opravdu velmi brzy i bez zásahu stavební techniky. O správnosti rozhodnutí zbourat lávku už v tuto chvíli nemohou pochybovat ani největší zastánci jejího zachování.

Pár minut poté se oba labské břehy začaly vylidňovat. Stavební firma bude nadále bourat pilíře a zbylé části lávky. Zřejmě v úterý 7. srpna dorazí na parkoviště pod Eliškou dva speciální tanky patřící do výbavy drážních hasičů, které by měly trosky lávky vytáhnout z Labe na zmíněné parkoviště. Její části nechá firma zlikvidovat a v pátek by chtěla mít vyčištěné labské dno. „Předpokládáme, že v sobotu 11. by mohl být obnoven provoz na Labi,“ doplnil Frankota.

V neděli 12. by pak měla být ukončena celá akce i na parkovišti, které by tak asi od příštího týdne mohlo opět začít sloužit svému původnímu účelu.

Fakta kolem pádu lávky:

- bourací práce začaly přibližně v 8.30

- u pilíře na zálabské straně se střídal stroj se speciálními nůžkami se strojem s bouracím kladivem

- po přestřižení prvních svazků lan bylo zřejmé, že jsou poškozené korozí víc, než se čekalo

- lávka se zřítila do Labe přesně v 9.44. V tu dobu bylo přestřiženo méně než 25 procent nosných lan

- původně se měla lávka zřítit po přestřižení 40 až 50 procent nosných lan

- firma pokračuje i přes víkend v bourání zbytků lávky

- trosky budou vytaženy z Labe na parkoviště pod Eliškou zřejmě v úterý