Skandál v Ostravě. Za hnutí Lečo kandidoval mrtvý člověk, ČSSD chce nové volby

Hnutí slibující „lepší a čistou Ostravu“ nechalo občany na Jihu volit člověka, jenž nežije. Upozornili na to místní sociální demokraté, kteří sami v obvodě naprosto pohořeli. Chtějí opakování voleb!

Vypadá to, že už by jim nepomohla ani živá voda. Přesto se tonoucí sociální demokraté z Ostravy-Jihu v čele s Adamem Rykalou snaží dostat zpátky do hry. Chtějí využít chyby hnutí Lečo, které voličům „slibovalo“ Safari v Bělském lese, metro či byty zdarma, až nakonec udělalo začátečnickou chybu a nevyškrtlo z kandidátky Marka Ulehlu, který zemřel v srpnu, tedy dlouho před volbami.

„Mohli ho vyškrtnout v dostatečném předstihu zákonem předvídatelným způsobem. Ale neučinili tak a tím ovlivnili hlasování i samotné rozhodování voličů. Občané totiž nebyli o jeho nevolitelnosti informováni. Hlasy tomuto kandidátovi započítaly všechny okrsky,“ oznámil Adam Rykala.

Marku Ulehlovi (šlo o manžela kandidátky a mluvčí hnutí Lečo Elišky Ulehlové, která ve volbách na Jihu uspěla) své hlasy odevzdalo 1893 voličů, čímž získal 2,16 procenta hlasů a na kandidátce Lečo byl na čtyřiadvacátém místě.

Sociální demokraté – jimž v nejlidnatějším ostravském obvodě o desetinu procenta unikla poprvé v postsocialistické době účast v zastupitelstvu – vyslovili přesvědčení, že hlasy pro Ulehlu mohly ovlivnit samotný výsledek voleb.

Obratem je tak v zákonné lhůtě napadli žalobou! „Chceme, ať ostravský krajský soud přepočítá odevzdané hlasy a nepřihlíží přitom k těm pro nevolitelného pana Ulehlu,“ vzkázali ještě z ostravské ČSSD.

Eliška Ulehlová chybu přiznává, ale není to podle ní důvod, aby se hlasy přepočítávaly či případně konaly nové volby na Jihu. „Bohužel jsme si to uvědomili až pozdě, že měl být můj zesnulý manžel z kandidátní listiny dodatečně vyškrtnut. Mrzí nás, pokud s tím dodatečně vzniknou nějaké komplikace, ale věřím, že nenastanou. Nebyl to od nás žádný kalkul, jen jsme prostě měli jiné starosti. Navíc pokud jsou naše výpočty správné, tak by se na výsledku voleb nemělo nic měnit ani po přepočtu,“ reagovala na útok ČSSD Eliška Ulehlová.

Že se musí nevolitelný kandidát z volebního lístku vyškrtnout předem, ale potvrzují i jiné podobné případy. Například komunisté to právě na Jihu učinili, když se rozhodl odstoupit jejich dlouholetý komunální politik Karel Gavenda. „Ještě před volbami jsme to dali na vědomí. Bylo to uvedeno i ve volebních místnostech,“ sdělil za KSČM Josef Babka.

Volby se pak kvůli podobnému případu skutečně opakovaly v roce 2006 v Havířově, kde lidé také hlasovali pro mrtvého kandidáta, aniž by věděli, že je nevolitelný. Krajský soud tehdy svým precedentním výrokem stvrdil, že zemřelým kandidátům není možné počítat volební hlasy.

Sociální demokraté proto navrhli, aby soud i v tomto případě rozhodl, že komunální volby na Jihu jsou neplatné, a jako nápravu navrhli jejich opakování.