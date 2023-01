Hrozí námraza. Na východě území se může tvořit i ledovka, varují meteorologové

ČTK

V Královéhradeckém a Pardubickém kraji a na Vysočině se od úterního odpoledne bude v mrznoucí mlze tvořit námraza. Varování platí do středečního dopoledne, informoval ČTK v tiskové zprávě Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nadále platí výstraha před ledovkou, která až do večera hrozí zejména na severu Moravy a Slezska. Řidiči a chodci by měli být opatrní.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ledovka na silnici. Ilustrační snímek | Foto: ČTK