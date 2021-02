Meteorologové zpřísnili varování před silnou ledovkou. Od dnešního večera do pondělního rána může být v některých regionech Zlínského a Jihomoravského kraje extrémně nebezpečná, silná ledovka se může vytvářet i v dalších oblastech na jihovýchodě republiky. Zledovatělé silnice a chodníky hrozí i v dalších částech republiky, uvedl v aktuální výstraze Český hydrometeorologický ústav. Namrzat mohou nejen komunikace, ale ledovka může vznikat i na stromech a drátech elektrického vedení, což může komplikovat dopravu i dodávky proudu.

Námraza a ledovka. | Foto: ČTK / ČTK

Lidé by v nejvíc zasažených oblastech neměli vycházet ani vyjíždět, pokud to bude možné. Situaci může zhoršit sněžení, které zasáhne většinu republiky. Nejvíc sněhu, často i mokrého a těžkého, napadne na severozápadě Čech, do pondělního rána místy až 25 centimetrů.