Česko znovu potrápí ledovka. Nejzrádnější bude na jihu Čech, tvrdí meteorologové

ČTK

V sobotu večer se v Česku bude znovu tvořit ledovka. Nejzrádnější má být v jižních a jihozápadních Čechách, kde před ledovkou meteorologové varovali už od pátečního večera do sobotního rána. V noci se mrznoucí srážky přesunou i do východních Čech a na jihozápad Moravy. V noci na pondělí a v pondělí dopoledne bude ledovka hrozit hlavně na Vysočině a v jižní, jihovýchodní a střední Moravy. Vyplývá to z aktuální výstrahy.

Ledovka. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Roman Nešetřil