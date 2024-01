Dopravu v Česku dnes ráno komplikuje na některých místech ledovka. Problémy působí na silnici z Hradce Králové na Náchod či na Lounsku. Na horských cestách by si měli řidiči dát pozor na vrstvu uježděného a zledovatělého sněhu, silnice jsou ale podle silničářů se zvýšenou opatrností sjízdné. Varování meteorologů před vznikem náledí platí do dnešních 09:00, namrzlé povrchy ale mohou na některých místech přetrvávat i přes den a o víkendu. V jižních Čechách, kde jsou silnice rovněž sjízdné se zvýšenou opatrností, komplikuje od rána dopravu nehoda kamionu na D3 u Plané nad Lužnicí.

Tahač s návěsem blokoval v pátek ráno silnici v Opatovicích nad Labem. | Foto: HZS Pardubického kraje

Dnešní ráno bylo v některých částech Česka mrazivé. K nejchladnějším místům v nížinách patří Žatec, kde teplota kolem 05:00 klesla na minus 13,8 stupně, nebo Vrchlabí na Trutnovsku, kde ve stejný čas naměřili teplotu ještě o 0,1 stupně nižší, uvedl na facebooku Český hydrometeorologický ústav. Silničáři většinou uvádějí, že posypová sůl je do minus pěti stupňů Celsia a při nižších stupních ztrácí na vozovkách účinnost.

Ledovka dnes ráno pokryla hlavní silniční tah I/33 mezi Dolany a Kleny na Náchodsku na trase z Hradce Králové do Náchoda a Polska. Úsek je dlouhý asi deset kilometrů a řidiči musí být při jízdě velmi opatrní, uvedla ráno policie. Na řadě ostatních silnic v Královéhradeckém kraji leží zbytky rozbředlého sněhu. Na nesolených silnicích v Krkonoších leží vrstva uježděného a zledovatělého sněhu.

Ledovka se podle policie vytvořila také na dálnici D7 od Loun ve směru na Prahu, průjezd je možný se zvýšenou opatrností. Kamion uvázl v kopci na silnici I/15 u obce Libčeves na Lounsku. Na nebezpečí tzv. akvaplaningu, při kterém se stává vozidlo neovladatelným, upozorňují silničáři na cestě mezi Lovosicemi a Teplicemi.

Zvýšenou opatrnost doporučují řidičům silničáři v Libereckém kraji. Na některých místech tam klesly teploty až k minus 11 stupňům Celsia a při tak nízkých teplotách ztrácí sůl na vozovkách účinnost. Pozor by si měli dát řidiči také v horách, kde hlavně na silnicích nižších tříd a některých místních komunikacích leží zledovatělá vrstva ujetého sněhu.

Střední Čechy: Od večera přes sto nehod

K opatrnosti při řízení nabádají také středočeští silničáři. Řidiči by měli být opatrní například na Mnichovohradišťsku, kde budou teploty nejnižší a sůl tak ztrácí účinnost. Chladné a vlhké počasí se projevuje i ve zvýšeném počtu havárií. Policisté evidují ve středních Čechách od čtvrtečního rána do dnešních 07:00 celkem 278 dopravních nehod. „Obvykle jich je 90 za den, takže je to obrovský nárůst, jen od čtvrtečních 18:00 do rána jich bylo více než 100,“ řekla ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Nejvíce kolizí zaznamenali v okolí Prahy, na Kladensku a Mělnicku. Šlo většinou o méně závažné havárie nebo nehody, upřesnila mluvčí.

Počasí už způsobilo několik dopravních nehod také v Pardubickém kraji. Na mnoha úsecích silnic zvláště druhé a třetí třídy v regionu leží sníh. Většinou je po solení rozbředlý, někde může tvořit i uježděnou vrstvu. Opatrní by měli být řidiči v okolí Hlinska, Holic, Chrudimi, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí, Poličky, Přelouče, Skutče nebo Žamberka. Souvislá vrstva sněhu pokrývá vozovky v oblasti Lanškrouna, Ústí nad Orlicí a v Železných horách či silnici I/11 přes Suchý Vrch a Červenovodské sedlo. Na Pardubicku a na Svitavsku silničáři varují před tvorbou ledovky.

Na jihu Čech jsou po ránu sjízdné se zvýšenou opatrností. Dopravu ale od rána komplikuje nehoda kamionu na dálnici D3 u Plané nad Lužnicí na Táborsku. Kvůli nárazu auta do svodidel je tam přerušený provoz ve směru na České Budějovice. Uzavírka i po 09:00 stále trvá, hasiči s odtahovou službou už nakládají kamion a čeká je závěrečný úklid vozovky.

Zvýšenou opatrnost při řízení doporučují správci silnic na Vysočině, i když sjízdnost silnic v kraji je podle nich lepší než ve čtvrtek, kdy se na většině území tvořilo náledí. Kluzká místa mohou být dnes především na silnicích nižších tříd, které se neošetřují solí. Hlavní tahy jsou podle dispečinku krajských silničářů po solení mokré, někde mohou být zbytky sněhu.

Rozbředlý sníh, a na silnicích nižších tříd zejména ve vyšších polohách uježděná vrstva sněhu krytá posypem, takový byl dnes ráno stav silnic v Moravskoslezském kraji. Například na Opavsku se místy tvoří sněhové jazyky. Na Vsetínsku by si měli řidiči dát pozor na zbytky rozbředlého sněhu. Na vozovkách, které silničáři přes zimu neudržují solením, je uježděný sníh, místy i led. Na silnicích, které jsou po chemickém ošetření mokré, je v okrese riziko vzniku námrazy.