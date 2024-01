Dopravu v části Česka komplikuje velmi silná ledovka. Očekává se kalamitní stav

ČTK

V Pardubickém kraji se v pondělí večer tvoří velmi silná ledovka. Silnice namrzají i na Královéhradecku, Vysočině a na Moravě a ve Slezsku. Výstraha trvá do úterních 03:00. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Mrznoucí srážky komplikují v zasažených oblastech především dopravu. Situace by se měla během noci stabilizovat. Na některých místech ale může ledovka přetrvávat do úterního rána.

Ledovka na silnici na Tachovsku | Foto: ČTK / ČTK