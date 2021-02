Větší množství nehod na kluzkých silnicích hlásí středočeská policie. Většinou se obešly bez zranění. Auta bourala na Kladensku, Příbramsku a v okolí Prahy. Například u Slatiny na Kladensku se ráno srazila převozní sanitka s nákladním autem, v Tursku u Prahy sjel kamion do příkopu. "Silnice kloužou, ale zatím nemám hlášenou žádnou závažnější nehodu. Jsou to jen ťukance nebo případy, kdy auto sjede mimo vozovku," řekla ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Varování před silnou ledovkou platí v Libereckém kraji a místy jsou mlhy, které ojediněle mohou namrzat. Teploty se pohybují většinou kolem nuly, ve Frýdlantském výběžku kolem pěti stupňů Celsia. Vyplývá to z dat od silničářů a meteorologů.

V noci v kraji mrholilo nebo slabě sněžilo. Meteorologové varují, že při mrznoucím dešti se může ráno a dopoledne tvořit místy silná ledovka. Kvůli zledovatělé vozovce byla ráno nesjízdná vozovka pro některé autobusy na linkách u Lomnice nad Popelkou na Semilsku a u Českého Dubu na Liberecku.

Povrchy silnic jsou v Libereckém kraji převážně mokré, ujetá vrstva sněhu smísená s drtí je na vozovkách nižších tříd v Jizerských horách a západní části Krkonoš. Pro kamiony nad šest tun nadále platí zákaz jezdit přes Oldřichovské sedlo mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku, vozovka III. třídy je pro ně nesjízdná.

#VYSTRAHA od středy 17.02.00:00 do středy 17.02.12:00

VELMI SILNÁ LEDOVKA a LEDOVKA.

Územní platnost - viz obrázek. Pro více informací sledujte https://t.co/EEh5QxnJea, nebo mobilní aplikaci ČHMÚ. pic.twitter.com/LdfGgJvgr8 — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 16, 2021

Přes den by mělo být zataženo, srážky by měly ustávat odpoledne. Nejvyšší denní teploty budou mezi pěti až osmi stupni, ve východní části kraje by se neměly dostat nad tři stupně stejně jako na horách. V horských oblastech bude i poměrně silně foukat, v nárazech může vítr dosahovat rychlosti až 54 kilometrů v hodině.

Na mnoha místech jižní Moravy náledí na silnicích potrápilo i řidiče. Jihomoravští hasiči od rána vyjížděli k pěti dopravním nehodám.

Nedaleko Ostrovačic se při nehodě zranilo pět osob. „Vyjížděli jsme k dopravní nehodě, která se stala na nájezdu na dálnici D1 směrem od Rosic. Naši zdravotníci ošetřili celkem pět pacientů s jedním těžkým, středně těžkým a třemi lehkými zraněními, " popsala mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Ve Zlínském kraji se ve středu kvůli dešti na některých silnicích vytvořila ledovka, ani chůze po neupravených chodnících není bezpečná. Na Vsetínsku se ráno stalo několik nehod.

Dvě osobní auta bourala po osmé hodině ráno například u obecního úřadu ve Valašské Polance, v sousední Lužné se srazil s osobním vozem autobus. Ve Valašských Příkazech zase nákladní automobil narazil do stromu.

„Snažíme se zmírnit následky počasí,“ říká k aktuální situaci na valašských silnicích Jaromír Kořistka, jednatel společnosti Správa a údržba silnic Valašska. V terénu mají silničáři dvanáct sypačů.

„Bohužel, kde déšť dopadá na promrzlou vozovku, tam se tvoří ledovka, na které není inertní posyp tolik účinný. Takže je potřeba jezdit velmi opatrně,“ vyzývá motoristy Kořistka.

Kluzké jsou vozovky na Olomoucku či Prostějovsku. Na ledovku si musí dát pozor také řidiči na silnici 446 u Kopřivné na Šumpersku. Ledová vrstva tam podle údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokrývá zhruba půlkilometrový úsek. Také v Olomouckém kraji se policie ráno zabývala několika nehodami, které mohly s ledovkou souviset.

Sjízdné jen s opatrností

Podobná situace je na Vysočině, kde ledovka hrozí hlavně na silnicích nižších tříd, kde se nesolí. Někde padá mrznoucí déšť, někde jsou ještě zbytky zledovatělého sněhu. Hlavní tahy včetně dálnice D1 jsou v kraji podle silničářů mokré po chemickém ošetření.

Policie zatím informovala o jediné dopravní nehodě, která se stala před 05:00 u Nového Města na Moravě. Havarovalo osobní auto, silnice číslo 19 zůstala kyvadlově průjezdná.

Středeční ráno přineslo v Jihočeském kraji teploty nad nulou. V šest hodin ráno naměřila stanice v Byňově na Novohradsku 6°C a ve Vyšším Brodě na Krumlovsku o stupeň méně. Meteorologická stanice v Temelíně již hlásí déšť a 4°C. Nejnižší teplota, a to jeden stupeň nad nulou byla naměřena na Churáňově a v Jindřichově Hradci.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) také upozorňuje, že teplotní výkyvy mohou se srážkami na některých úsecích silnic I. tříd způsobovat tvorbu ledovek. "Riziko tvorby ledovek nebo námrazy na silnicích hrozí převážně na území Šumavy a obecně ve vyšších polohách," upozorňuje ŘSD na svých stránkách.

Hydrologové také varují před vzestupem hladin potoků a řek. Povodí Vltavy důrazně apeluje na občany, aby se vyvarovali vstupu na led, kde se ještě drží. "V současnosti dochází k výraznějšímu pohybu hladiny a pod ledem mohou vznikat velmi nebezpečné vzduchové mezery, které nejsou vidět a znamenají velké riziko," upozorňuje správce vodních toků.

Velmi opatrní musejí být řidiči kvůli sjízdnosti silnic také v Moravskoslezském, Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji. Na ledovku, mrznoucí mrholení či sněhové jazyky mohou řidiči narazit například na Bruntálsku a Opavsku. Pro kamiony nad 12 tun nadále platí zákaz vjezdu na silnici první třídy mezi obcemi Ostravice a Bílá v Beskydech.

I jinde ve výše položených oblastech leží na některých vedlejších silnicích ujetá zledovatělá vrstva sněhu. Nesjízdný pro kamiony nad šest tun je nadále úsek přes Oldřichovské sedlo mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku, platí tu pro ně zákaz vjezdu.