Legalizace marihuany? Polovina osobností regionů je pro, polovina proti

/INFOGRAFIKA/ Ti z respondentů Panelu Deníku, kteří rekreační „hulení“ podporují, by umožnili uživatelům vypěstovat si konopí pro vlastní potřebu.

Kdyby lidi víc hulili, tak by si nemohli tolik lhát, možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici, přemítá v kultovním českém snímku Samotáři herec Jiří Macháček, představující věčně zkouřeného Jakuba.

„Z pohledu veřejnosti byste se zařadil mezi nejprogresivnější světové politiky,“ apeloval před nedávnem na premiéra Andreje Babiše šéf Pirátů Ivan Bartoš. Chtěl ho přesvědčit k podpoře pirátského návrhu, aby si lidé mohli beztrestně pěstovat marihuanu pro svoji potřebu.

52 procent pro. 48 procent proti

Deník se proto zeptal více než pěti set osobností v českých, moravských a slezských regionech, co si o případné legalizaci konopí myslí. Měli bychom po vzoru Kanady povolit užívání konopí k rekreačním účelům?

Respondenti Panelu Deníku se rozdělili zhruba půl na půl. Konkrétně: pro dostupnost marihuany i pro rekreační užívání je těsná většina 52 % oslovených, proti je zbývajících 48 %. Nejvstřícnější jsou k legalizaci osobnosti z Moravskoslezského kraje, Prahy a jižních Čech.

„Jsem jednoznačně pro, ale měla by být i nadále stanovena určitá zákonná množství a omezení pro držení, domácí pěstování i prodej,“ říká respondent z Ostravy.

„Marihuana by měla být jen pro lékařské účely. Kdo hulí pravidelně trávu, je vypatlaný,“ oponuje respondent ankety z Rokycanska.

Od 18 let

Ti, kteří jsou pro legalizaci marihuany i pro rekreační užívání, by nejčastěji nechali „hulit“ už osmnáctileté lidi, menší skupina respondentů pak jednadvacetileté.

Dvě třetiny z těchto liberálních respondentů souhlasí, aby se konopí jednak prodávalo v lékárnách a zároveň si ho mohli uživatelé vypěstovat doma. Nicméně jen 61 procent z těchto respondentů by povolilo prodej „trávy“ i ve specializovaných obchodech po vzoru nizozemských coffee shopů.

A když už by se marihuana legalizovala, měl by z ní mít stát stejné příjmy jako třeba z alkoholu či cigaret – měla by se odvádět spotřební daň.