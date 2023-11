Zdá se neodvratné, že v prosinci řada nemocnic bude rušit plánované operace. Přes šest tisíc lékařů vypovědělo přesčasy, na nichž je chod špitálů závislý. Právě to vadilo Sekci mladých lékařů České lékařské komory. Tu vede porodník Jan Přáda, který byl nedávno zvolen viceprezidentem ČLK.

Viceprezident České lékařské komory Jan Přáda | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Proč se rozhodl vytáhnout do boje za změnu organizace práce i finančního ohodnocení lékařů před nebo čerstvě po atestaci? „Aby to nefungovalo jako dodnes, kdy lékař, který nastoupí do nemocnice, dává bianco šek svému zaměstnavateli, který ho pak vypisuje podle své libovůle, respektive potřeb provozního chodu.“

Přesčasy zákonné a dobrovolné

Změní to novela zákoníku práce, která má opětovně povolit 416 přesčasových hodin místo schválených 832? „Ten rozdíl činí čtyřiapadesát pracovních dnů za rok, to je hodně. Pro nás to znamená buď měsíc s jedním, nebo třemi volnými víkendy. Pro spoustu lidí je zásadní onen čas, peníze jsou až na druhém místě,“ odvětil Přáda.

Proč se v tom případě lékaři nechovají jako sebevědomé bytosti a neslouží navíc jen to, co jim ukládá zákon, tedy 150 hodin ročně? „Protože mnoho lidí, nejen lékařů, žije v právním nevědomí. A pokud si toho jsou vědomi a pojali by to takto striktně, mohli by v kolektivu skončit. Dívali by se na ně jako na nekolegiální a dost možná i líné osoby, protože by to vůči ostatním bylo nefér. Řekli by jim, že tak to bylo vždycky a přesčasy se sloužit musí, aby se něco naučili.“

Čas jsou peníze

Podstatné je, zda to musí dělat, aby se něco naučili, nebo aby si vydělali na obstojné živobytí? „Oboje je pravda. Plat nastupujícího nebo čerstvě atestovaného lékaře není úplně konkurenceschopný na trhu práce v porovnání s jinými vysoce kvalifikovanými profesemi. Jediný reálný způsob, jak si vydělat více, je sloužit přesčasy, nebo jít jinam. My jsme s touto iniciativou (Nebuď mýval – pozn. red.) přišli i proto, že nechceme, aby lékaři odcházeli jinam. Přejeme si, aby v nemocnicích měli dobré zázemí a mohli se kvalitně a bezpečně věnovat medicíně. Víme, že se musíme učit a že jsme tu pro pacienty, kteří nás potřebují o víkendech, svátcích i v noci. Neznamená to však, že budeme v práci trávit tisíc hodin ročně navíc.“

Omezení péče

Úterní jednání s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem ovšem skončilo patem, neboť odmítl zvýšit tarifní mzdy všem lékařům, tedy i v soukromých zařízeních. Zhroutí se, kromě té neodkladné, prosincová nemocniční péče?

„Většina ředitelů nemocnic k tomu přistoupila s pudem sebezáchovy a počítají už nyní s omezením provozu. Lékaři jsou nasazeni na neodkladné záležitosti a jen ti zbylí budou na rozpisu plánovaných zákroků, těch ale není moc. Elektivní péče se může dostat až na nulu. Dokonce i akutní pacienti budou muset čekat déle nebo odjet do jiné nemocnice,“ tvrdí.

Uvědomuje si, že na protestující lékaře mohou být pacienti naštvaní? „Otázka je, zda mají být naštvaní na nás. Jediné, co jsme se rozhodli udělat je, že budeme dodržovat zákon,“ soudí Jan Přáda.

