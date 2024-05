Z dohody, která koncem roku odvrátila protesty lékařů, je podle České lékařské komory (ČLK) splněn jen růst platů. Speciální zákon o odměňování, změny v zákoníku práce nebo ve vzdělávání lékařů zatím chybí, zvažují se proto další protesty. Na tiskové konferenci ČLK, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů (LOK-SČL) to řekl prezident ČLK Milan Kubek. Podle ministerstva zdravotnictví (MZd) se na změnách postupně pracuje. Dohodu se daří naplňovat i podle premiéra Petra Fialy (ODS), novinářům řekl, že vláda splnila finanční část dohody a pracuje i na změně zákoníku práce.

Viceprezident České lékařské komory Jan Přáda | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

„Pracuje se na těch věcech, není to nevůle. Je klíčové, aby ministerstvo zdravotnictví s klíčovými aktéry dospělo k nějakému dobrému řešení. Nikdo nemůže říct, že vláda neplní dohodu. Navýšení platů jsme splnili do poslední koruny,“ uvedl Fiala. „To, co nám zbývá ještě splnit, je změna zákonů ohledně odměňování a zákoníku práce,“ řekl v reakci na kritiku odborů a komory náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník (KDU-ČSL).

Formu protestů ani jejich termín Kubek na dotazy novinářů upřesňovat nechtěl. „Načasujeme je tak, aby si jich politici co nejvíc všimli,“ řekl. „Budeme se snažit nepoškodit pacienty, ale dát politikům (…) pořádně do kožichu,“ dodal. Organizátoři se podle něj z posledních protestů poučili a čerpají zkušenosti i ze zahraničí. „Bude následovat akce, která bude pravděpodobně mnohem razantnější než ta z loňského podzimu,“ doplnil.

Podle dohody vzrostly od ledna platy zdravotníků a lékařů v nemocnicích o 5000 korun až 15 tisíc korun měsíčně. „Přes celou řadu problémů v jednotlivých nemocnicích se dá říct, že tento bod je plněn. Ale bohužel jako jediný,“ řekl Kubek. „Cílem bylo vytvořit čas, aby vláda mohla vytvořit podmínky pro zlepšení situace,“ dodal.

Loni na podzim byl hlavním tématem protestů maximální počet hodin dobrovolné přesčasové práce, který byl zvýšen na 832 hodin za rok. Změnou zákona byl vrácen na původní poloviční úroveň, která je podle lékařů stále nadměrnou zátěží. Při jednáních byly přislíbeny změny v organizaci práce a služeb v nemocnicích. „V některých nemocnicích se ty věci posunuly, což je výsledek hlavně aktivity konkrétních lékařů na konkrétních odděleních,“ doplnil viceprezident ČLK Jan Přáda.

Novela postupuje pomalu

Příprava slíbených legislativních úprav, které dohoda obsahuje, jde podle ČLK pomalu. MZd připustilo, že jednání o zákonu o odměňování zdravotníků byla komplikovaná, kromě komory a odborů se jich účastnili i zástupci zdravotních pojišťoven, Unie zaměstnavatelských svazů ČR nebo asociace nemocnic. „Ty (názory) byly velmi odlišné a v zásadě pokrývaly celé spektrum možných přístupů, často byly vzájemně naprosto protichůdné a v mnoha klíčových oblastech nebyla nalezena shoda,“ uvedlo MZd. Připravilo vlastní návrh, který členům pracovní skupiny představí 24. května.

Vrchní ředitel sekce legislativy MZd Radek Policar na dotaz ČTK, zda návrh počítá i se sjednocením platů ve státních nemocnicích a mezd v těch soukromých, řekl, že návrh tímto směrem míří, půjde ale o kompromis.

ČLK podle něj zatím neviděla ani chystanou novelu zákoníku práce, podle MZd bude další jednání vedené resortem práce 22. května. Podle předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníkové je tak nereálné, aby se změny stihly s platností od 1. ledna 2025, jak bylo přislíbeno. „Bylo řečeno, že budeme hledat možnosti benefitů pro zdravotníky nebo dřívějšího odchodu do penze,“ shrnula další požadavky, které se podle ní neplní.

Pomalu jdou podle nich také změny ve vzdělávání, MZd podle Kubka odmítá zákon o vzdělávání lékařů novelizovat, což velké změny neumožňuje.