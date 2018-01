Lékaři dostanou poprvé příplatek za kvalitu péče

Čím víc pacientů ošetřili, tím víc peněz dostali. Jakých výsledků přitom dosáhli, už nikoho moc nezajímalo. Pravidlo, kterým se čeští lékaři řídili po desetiletí, brzy skončí. Ministerstvo zdravotnictví totiž chystá převratnou novinku: v úhradách chce zohledňovat i kvalitu poskytnuté péče.

„Od příštího roku už lékaři nebudou dostávat úhrady jen podle toho, kolik výkonů během roku provedli. Zohledňovat by se měla i kvalita a dostupnost lékařské péče,“ potvrdil poradce ministra zdravotnictví Jakub Král. Pojišťovny už podle něj dostaly za úkol vypracovat konkrétní návrhy, co všechno by mohly v platbách lékařům zahrnout. „Představit by to měly na dohodovacím řízení s poskytovateli péče, které začíná už příští týden,“ doplnil Král.

KDE ČÍHÁ INFEKCE?

Pokud by si s tím nevěděly rady, může jim v tom pomoci například analýza, kterou právě dokončil Ústav zdravotnických informací a statistiky. Pracoval na ní celé dva roky. „Výsledkem je, že vůbec poprvé v historii dokážeme určit, kde se jak léčí. Tedy kde musejí pacienty opakovaně operovat, protože u nich nastaly nějaké komplikace, nebo kde je vyšší pravděpodobnost infekcí,“ potvrdil Deníku ředitel ústavu Ladislav Dušek. Také on bude data vedení resortu představovat během příštího týdne.

Pojišťovny se ale k nápadu stavějí opatrně. „Nějaké návrhy sice už připravujeme, jasno ale budeme mít až po prvních setkáních s poskytovateli,“ uvedl prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

Do té doby se chystají zvýhodňovat spíš takové lékaře, kteří jsou schopni nabídnout pacientům nějakou službu navíc – například návštěvu doma. „Bonifikovat chceme také systematickou péči o chronicky nemocné,“ dodal Friedrich.

Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý prozradil ještě méně. „Pokud jsme dostali úkol připravit nějaký návrh na dohodovací řízení, tak ho představíme až tam,“ řekl. V minulosti ale náměstek Petr Honěk několikrát avizoval, že chce pojišťovna zvýhodňovat hlavně takové nemocnice, které operují často. Lékaři v těchto špitálech jsou totiž podle něj vycvičení a dělají méně chyb.

PŘÁNÍ PACIENTŮ

Po tom, aby se při hrazení péče zohledňovala i její kvalita, dlouhodobě volají hlavně pacientské organizace. Některé z nich by chtěly žebříčky kvality i zveřejňovat. „Dnes se totiž k informacím nedostanou jinak, než že si je neoficiálně předají jakousi tichou poštou,“ tvrdí Jana Petrenko z Koalice pro zdraví, která pacientské organizace zastřešuje.

Přitom pokud by se k nim informace dostaly, lidé by mohli tlačit na pojišťovny, aby poslaly větší balík peněz právě do kvalitnějších zařízení. To by pak mohlo léčit více pacientů. „Peníze by šly konečně za nemocnými, nikoliv za zařízením, jak je tomu dnes. Nekvalita by umřela přirozenou smrtí,“ vysvětlila Petrenko.