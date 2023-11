Záchranář Milan BrázdilZdroj: se svolením Milana Brázdila

Milan Brázdil, poslanec a záchranář

Milan Brázdil pracuje jako záchranář přes třicet let – osmadvacet let byl na letecké záchrance, po operaci kyčlí jezdí v Olomouckém kraji se záchranářským vozem. Již deset let je zároveň poslancem za hnutí ANO. „Po zvolení jsem svůj úvazek na záchrance zúžil na 0,2, což znamená tři až šest dvanáctihodinových služeb měsíčně,“ říká.

Někdy slouží od pátku do neděle, jindy „jen“ v sobotu. „Stává se, že v pátek, kdy sněmovna končí ve dvě, přijedu do Olomouce a v noci jsem na záchrance,“ přibližuje. Není do toho nucen, ale přináší mu to potěšení, protože pomáhá lidem. Musí se rozhodnout během vteřiny a výsledek, zda člověk žije, vidí okamžitě. Dává mu to, jak podotýká, kontakt s realitou.

Občas při noční nezamhouří oči, jindy je naopak jen jeden výjezd. Záchranka podle něj bývá i nadužívaná. Na druhou stranu ale zdůrazňuje, že když má člověk třeba podezření na infarkt, je lepší zavolat zbytečně než vůbec.

S přesčasy to je jak kde. Někde mají klasickou osmihodinovou pracovní dobu a zbylé hodiny jsou přesčas. „My v Olomouckém kraji až na výjimky naopak žádné přesčasové hodiny nemáme, máme dvanáctky,“ říká. Mnozí záchranáři by podle něj raději sloužili čtyřiadvacítky v kuse a pak měli volno, než dvě dvanáctky za sebou, kdy je den už nabouraný.

V dolní parlamentní komoře je to zase jiná, časově též náročná, práce. Poslanci pracují v několikatýdenních cyklech. „Dřív byla pravidla daná – tento týden jedná plénum, tento výbory, tento je záložní (použitelný, jak je třeba – pozn. red.), tento poslanecký (poslanci bývají mezi voliči ve svém obvodu – pozn. red.),“ vypočítává.

Nyní podle něj nelze příliš plánovat, je například hodně mimořádných schůzí. „Již třikrát mě ale lidé vykroužkovali, tak jim sloužím jak ve sněmovně, tak v nejurgentnějším momentě života, kdy jim jde o selhání vitálních funkcí,“ uzavírá.