Spánková deprivace, epileptické záchvaty, špatná koordinace pohybu a mentálnií retardace patří ke vzácnému onemocnění Angelmanova syndromu. Co všechno čeká malého Olivera, se rodina dozvěděla velmi neosobně. „Byl to nejhorší okamžik, který jsem v životě zažila a ke kterému jsem se mnohokrát vrátila. Ten způsob oznámení diagnózy byl velmi zanedbaný, protože nám ji oznámili po telefonu a neřekli nic víc než že máme výsledky genetických testů, jedná se o Angelmanův syndrom, a zavěsili. Co na mě pak vyskočilo při hledání na internetu, bylo šokující, vypráví v rozhovoru Lenka Hajgajda, maminka Olivera.

Proč se děti s Angelmanovým syndromem pojí se štěstím, jde přeci o vzácné a neléčitelné onemocnění?

Jde o jednu z přezdívek. Děti s Angelmanovým syndromem mají ve tváři šťastný výraz, velmi rády se smějí a jsou také velmi společenské. Zároveň se tento syndrom nazývá Angelmanův, což je v překladu z angličtiny andělský.

A toto všechno navozuje syndrom šťastného dítěte.

Je pravda, že i dnešní focení si Oliver užíval a po celou dobu byl veselý a vypadal šťastně.

Doufám, že je.

Lékař jí diagnózu syna řekl do telefonu. Pak jsem se zhroutila, říká Lenka:

Vraťme se ale na začátek, kdy se po narození syna Olivera ukázalo, že něco není v pořádku.

I když je to už sedm let, tak musím přiznat, že se mi o tom nemluví vůbec lehce. V celém tom příběhu je to ta nejtěžší část. Z porodnice jsem odcházela s pocitem, že máme úplně zdravé miminko, a pak přišla ta rána. Tu bolest cítím stále. Pokaždé, když se vrátím do toho období, cítím beznaděj. Každý rodič, který slyší, že má jeho dítě nějaké vzácné onemocnění, o kterém nikdy neslyšeli, tak úplně nejhorší je slyšet tam to slovo nevyléčitelné.

Byly nějaké signály, které jste pozorovala, že je něco jinak?

Hlavně od okolí, které mělo tendence Olivera porovnávat se svými dětmi, které už byly napřed. Pediatrička nás ujišťovala a říkala, ať jsme v klidu, že se teprve všechno ukáže.

Ale mateřský instinkt vám radil něco jiného, je to tak?

Přesně tak. Vyžádali jsme si fyzioterapii a začali s Olím cvičit podle Vojtovy metody právě proto, abychom mu pomohli ve vývoji. Zhruba před jeho prvním rokem jsme byli nakonec odesláni na kompletní neurologické vyšetření, jehož součástí jsou i genetické testy.

close info Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková zoom_in Lenka Hajgajda s Oliverem.

A ty potvrdily, že Oliver má závažné onemocnění.

Byl to nejhorší okamžik, který jsem v životě zažila a ke kterému jsem se mnohokrát vrátila. Ten způsob oznámení diagnózy byl velmi zanedbaný, protože nám ji oznámili po telefonu a neřekli nic víc, než že víme, co je vašemu synovi a máme výsledky genetických testů. Já jsem se ještě zeptala, co to je, a dostala odpověď Angelmanův syndrom s dovětkem: přijďte na konzultaci a všechno s vámi probereme.

Předpokládám, že jste okamžitě sedla k počítači a začala hledat.

Pochopitelně. Když jsem zadala název nemoci, začala na mě padat bez nějakého zaoblení a příkras a zcela necitlivým způsobem tvrdá fakta, která si v tom prvním okamžiku vůbec neumíte přebrat.

Kdyby vám diagnózu neřekli, určitě byste z obav a strachu stejně naléhala a chtěla vědět víc. Otázkou je, co by bylo snesitelnější.

Kdyby došlo k nějakému postupnému nabalování těch informací ve smyslu, jak závažné to onemocnění je a že existují rodiny, které to zvládají a ty děti nijak netrpí a podobně, tak by se rodič postupně připravoval. Ale číst si na internetu pojmy: těžká mentální retardace, absence řeči, téměř ve všech případech nemožnost chůze…

To je hodně drsné. Jak na to reagoval manžel?

Z oznámení té diagnózy mám dva záblesky. První jsou ty hrůzy, které se na mě valily z internetu, a druhý, jak to sdělit manželovi. Nejsmutnější a nejtěžší okamžiky v mém životě. Prožil si úplně to samé, protože jsem byla schopná vykoktat jen tu diagnózu. Nebyla jsem schopná říct nic jiného. A věděla jsem, že teď prožije stejný okamžik jako já. Sedne k internetu a začne tam na něj padat ta realita, které budeme muset čelit.

Co se dělo dál?

Každý další okamžik už byl lepší a lepší. Manžel přijel domů, objali jsme se a řekl: podívej, máme doma pořád to samé usměvavé miminko. To mi strašně pomohlo. V té chvíli jsem si uvědomila, že čelíme jen nějaké diagnóze na papíře.



Kromě toho, co bylo na papíře, co všechno diagnóza obnáší?

Znát diagnózu bylo důležité, protože jsme věděli, čemu čelíme a že musíme přejít na nějaký alternativní způsob života. Oliver nikdy nebude mluvit, i kdyby chtěl. Bude mít problém s rovnováhou a koordinací, takže je velmi důležité cvičit, aby měl vůbec nějakou šanci na samostatnou chůzi. Začít dbát na spánkový režim, protože spánková potřeba je u těchto dětí velmi snížená. Hrozí epileptické záchvaty, tak jsme začali zjišťovat, co můžeme udělat pro to, aby se zbytečně ta situace nepřivolala nebo nevyvolávala.

Radili vám i odborníci a lékaři, co by bylo nejlepší, nebo je to všechno individuální?

Ráda bych řekla, že radili, ale opak je pravdou. Byli jsme na všechno úplně sami. Dokonce říkali věty, že nemůžeme dělat vůbec nic. Jediné pojítko byly ostatní rodiny, které řeší stejnou diagnózu. Byl šok vidět ty dospívající pacienty, ale zase na druhou stranu víme, co nás čeká. Díky nim máme jakési know how těch informací, které jsou nepřenositelné. A i když něco řekne odborník, to konečné rozhodnutí vždycky uděláme my rodiče. To za vás žádný odborník nerozhodne.

Lenko, položila jste si někdy otázku proč, co jsem udělala špatně nebo co jsem mohla udělat jinak?

Naštěstí ty pocity viny nebyly na takové úrovni, že bych si něco vyčítala. Když jsem se seznámila s ostatními maminkami, uvědomila jsem si, že bych vlastně každé té mamince musela něco vyčíst. To, že jsem kouřila? Tam bylo spoustu maminek, které nekouřily a stejně se jim narodilo dítě s tímto postižením. Že jsem zbytečně málo sportovala a měla jsem žít zdravěji? Byly tam maminky, které žily mnohem zdravěji, takže to, co bych vyčítala sobě, bych musela vyčítat i všem těm ostatním. Tím jsem si to v sobě uzavřela.

Absolvovala jste odběr plodové vody, ze které lze mnohé zjistit?

Ano, ale tato diagnóza se nevyšetřuje automaticky. Když se udělá v současné době kompletní screeningové vyšetření, tak se dokáže predikovat nějakých dva tisíce vzácných onemocnění, mezi kterými je i Angelmanův syndrom, ale musíte si ho v genetické laboratoři doslova vyžádat.

U druhého miminka jste o screeningové vyšetření žádali.

Chtěla jsem mít jistotu a udělat všechno, co je možné, abych věděla a mohla se rozhodnout. A doporučuji to i budoucím maminkám.

close info Zdroj: se svolením rodiny Hajgajdových zoom_in Oliver.

Oliver se při focení celou dobu smál, ale nepromluvil ani slovo. Jak spolu komunikujete?

U těchto dětí je velmi důležité říct, že mají mnohem větší míru porozumění, než dokážou dát najevo a vykomunikovat. Hodně vsázíme na to, že rozumí mluvenému slovu. Když se jedná o nějakou běžnou každodenní opakující se činnost - potřebuji napít, mám hlad, mám na něco chuť, chci se jít koupat -, tak nám to nějakým způsobem ukáže. Dojde a podá mi lahvičku s pitím, jde k ledničce, otevře ji, nebo jde do koupelny k vaně. Horší je, když už se v těch 7 letech dostáváme do situací, kdy vím, že po mně něco chce, ale nejsem si úplně jistá co. Je to psychicky velmi náročné. Teď jsme v takovém mezníku, kdy zkoušíme různé způsoby alternativní komunikace a čekáme, která mu bude nejpřirozenější.

A co třeba toaleta?

Od tří let ho učíme chodit na toaletu. Proto tento potřebný okamžik má speciální zvuk.

Těch poruch spojených s Angelmanovým syndromem je velké množství. Která je nejkomplikovanější? Nejtěžší je fakt, že kdykoliv může přijít epileptický záchvat, kdy nevíte, jaké může zanechat následky. A potom je to určitě snížená potřeba spánku. Jsou rodiny, kdy ten faktor spánku nabourá fungování celé rodině a má to většinou fatální následky. Spánek nikdy ničím nenahradíte. A pak je také velmi náročná ta denodenní péče, protože kvůli mentální retardaci některé věci nedokáže pochopit a vnímá je jinak.

Předpokládám, že vám nemoc hodně vzala, ale mnohé vás i naučila.

Určitě ano. Nikdy by náš život a určete i my sami nebyli tím, kým jsme, kdybychom každý den nesváděli boj s Olího nemocí. Vnímání dnešního světa je mnohem osvobozující a obohacující. Máme mnohem víc odvahy.

Odvaha vám nechyběla ani před šesti lety, kdy jste se s manželem rozhodli vzít osud a záchranu Olivera, ale i ostatních dětí s Angelmanovým syndromem více do vlastních rukou a oslovili jste výzkumný ústav. Jak to probíhalo?

Angelmanův syndrom je velmi často předmětem mnoha výzkumů po celém světě a ty výzkumy jsou velmi nadějné, že tento syndrom bude možné jednou léčit, a to od samotné příčiny. To nám tenkrát dodalo naději a jakési světlo na konci tunelu. Tady manžela napadla myšlenka oslovit výzkum a vědce. Přes Akademii věd jsme se dostali k docentu Sedláčkovi z Českého centra pro fenogenomiku, kterému jsme se svěřili s myšlenkou spolupráce. Hned na první schůzce došlo k dohodě a zařazení syndromu do výzkumného programu. Založili jsme neziskovou organizaci, začali jsme si tříbit myšlenky a uvědomili si, že nejdůležitější faktor je finanční pomoc.

Takže jste začali také šířit osvětu.

Přesně tak. Začali jsme veřejnost erudovat a šířit povědomí vzácných onemocnění, o tom, jaký je život se vzácným onemocněním a o tom, co každý z nás může udělat pro to, aby tito lidé měli jednou mnohem kvalitnější život. Stali jsme se hlasem těch, kteří nemohou, našich dětí, aby až pro tyto pacienty bude lék, aby se k němu dostali.

Kdy už bude lék nebo v jaké fázi je výzkum?

Lhala kdybych, kdybych řekla, že vím, kdy ten lék bude. Nejdůležitější je to, že díky poznatkům víme, co se děje v organismu dětí trpícími Angelmanovým syndromem. Díky tomu jsme mohli navrhnout terapeutický postup, který se podařilo na živých organismech ověřit, takže v tuto chvíli víme, že je možné ho vyléčit. Nyní jsme ve fázi, kdy hledáme bezpečný způsob, jak ten terapeutický postup uplatnit na lidech.

Takže Olí má naději na úplné uzdravení?

V tomhletom se trošku rozcházíme v názory vědců.



Proč?

Léčit příčinu samotného onemocnění, to znamená aplikovat genovou terapii, je potřeba začít co nejdříve. Když léčbu aplikujete malému miminku po narození, ta šance, že jeho kvalita života bude diametrálně rozdílná od současných pacientů, je obrovská. Kdybyste tu samou léčbu aplikovali právě dětem, jako je Olí, kdy je jeho mozek v podstatě téměř dovyvinutý do fáze, do které dokáže, tak některé změny už tam jsou nevratné. To je ten důvod, proč i kdybychom v tuto chvíli aplikovali samotnou léčbu, tak některé mechanismy už tam opravit nedokážeme, protože došlo k nenávratnému poškození.



Podobný krok by musel udělat někdo před vámi. Ale naděje na nějaké zlepšení je?

Abych ještě dovysvětlila to, v čem se rozcházíme s výzkumem. Věříme, že naděje umírá poslední. Možná je to nepochopitelné pro rodiče zdravých dětí, ale pro nás i to, že bychom dokázali ovlivnit některé ty symptomy a projevy a zlepšit je, by pro nás byla neskutečná výhra. Kdyby se Olímu zlepšil pohybový vzorec, kdyby se naučil částečně komunikovat, kdybychom úplně odstranili hrozbu epileptických záchvatů, kdyby se zlepšil spánek, tak by to mělo obrovský vliv na kvalitu života jeho i nás pečujících.

close info Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková zoom_in Lenka Hajgajda (vlevo) s Bohumilou Čihákovou.



Lenko, teď určitě mnohé napadne, jak vypadá každodenní péče o takto nemocné dítě?

Nevnímáme to tak, že je nemocný. Pečujeme o něj jako když pečujete o miminko, jen v té dospělé nebo dospívající tělesné schránce. Olí potřebuje doprovodit na toaletu, potřebuje nakrmit, potřebuje obléknout a obout, potřebuje doprovodit k autu, potřebuje odvézt, přestože částečně chodí samostatně, tak ho musíme vodit za ruku. Nemůže zůstat sám. Nikdy ho nemůžeme nechat bez dozoru. Venku ani na vteřinu, protože nikdy nevíme, kam by odešel a aby nešel do silnice.

Když už nebude možnost se o Olivera postarat, a tato otázka se týká jistě mnoho dalších rodin, je dětem anebo dospělým lidem s Angelmanovým syndromem v České republice dopřána taková péče, aby jim nenarušila dosavadní kvalitu života?

To je velmi citlivá otázka, protože ta kapacita nějaké komunitní péče toho, aby byla zachována kvalita našich dětí, je bohužel nedostačující.

Kdo vám s Oliverem nejvíce pomáhá?

Určitě je to školička, kam Olí každý den dochází. Jsou to babičky, které jsou ještě tak nějak fyzicky schopné Olího zvládnout. Jsem neskutečně vděčná za manželovu pomoc, protože fyzicky to zastane nejvíce on.

Rodiny často podobné a mnohdy ani ne tak závažné diagnózy rozdělí. Jeden z partnerů to neustojí a rodinu opustí. Vás to naopak stmelilo. Jak vydržet ten nápor a držet pořád při sobě?

Samozřejmě i my jsme si prošli krizí a došlo k tomu právě v té chvíli, kdy jsme se vyrovnávali přijmout tu diagnózu a začali jet v těch kolejích a byli si vzájemně tou oporou. Najednou došlo k vyčerpání u nás obou. Přestali jsme vnímat potřebu toho druhého. V tu chvíli došlo ke krizi, ale podařilo se nám ji překonat. Od té doby si uvědomujeme to, že musíme mluvit, mluvit, mluvit a vnímat potřeby toho druhého. Když to jednomu přerůstá přes hlavu, převzít za něj na nějaký čas otěže a nechat toho druhého se nadechnout.