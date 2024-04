Narodila se jako muž. Vdala se, zplodila syna a v sedmatřiceti letech učinila coming out a stala se konečně ženou. Své proměně z muže na ženu obětovala manželství, rodinu a domov. Co vede lidi ke změně pohlaví, jak dopadl rozvod, co na její proměnu říkal syn a jak se žije transgender lidem v České republice? Nejen na tyto otázky se budu ptát softwarové vývojářky a členky výboru organizace Transparent Lenky Králové, která říká: Život v mužském těle pro mě byl za trest.

Jsme trans, ne sexuální devianti! | Audio: Deník/Bohumila Čiháková

Nejtěžší okamžik přišel, když tento fakt měla Lenka oznámit manželce a synovi. „Nejsem dětská psycholožka, ale mám dojem, že děti to chápou daleko líp než dospělí. Pro malé děti změna identity není nic neobvyklého, protože ony jsou neustále v nějaké hře. Chvilku si v tom věku syn hrál, že je Batman. Pak se cítil jako Spider-Man. Identitu si začínají spojovat s genderem až v pubertě. Jedinou chybu, kterou jsme s manželkou udělali, že jsme mu to nedávkovali. Trvala na tom, že kromě toho, že jsem trans, mu musíme říct i o rozvodu a že spolu nebudeme bydlet. On to pochopil tak, že už se nikdy neuvidíme.“

Lenka Králová se snažila manželce navrhnout, že spolu mohou žít i nadále. „Říkala jsem pojďme to aspoň zkusit, ale ona nechtěla. Úplně se jí zhroutil svět. Brala to, jako by jí umřel manžel. Byla to pro ni tragédie, která byla vykoupená slzami a velkou bolestí,“ uzavírá Lenka Králová.

V podcastu také uslyšíte, jak u Lenky Králové pokračovala tranzice, jaké otázky ji pokládal psycholog a sexuolog Weiss, aby mohla projít tranzicí, proč se vdala i potřetí, jak ji oslovuje syn a v čem ji omezuje jméno, které má v občance.