Leopold Sulovský obhájil post senátora a děkoval voličům

Ostrava rozhodla. Pokud se to dá říci vzhledem k nízké volební účasti nedosahující ve volebním obvodu č. 71 ani 10 procent. Senátorské křeslo obhájil Leopold Sulovský.

Známý český horolezec a velký ostravský patriot Leopold Sulovský (Ostravak) obhájil post senátora, kterým bude i v příštích šesti letech. Ve druhém kole porazil v obvodu číslo 71 (Ostrava-Jih, Proskovice, Polanka) majitele sítě cukráren Ivo Gondka (ANO).

Ve druhém kole byla v Ostravě nízká volební účast (9, 23 procent), vítězný Sulovský získal 4906 hlasů (59,89 procent), poražený z duelu Ivo Gondek 3285 hlasů (40, 1 procent).

„Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří mi dali hlas a podpořili tak věci, které bych chtěl v senátu i v příštím období prosazovat. Mám radost, že jsem uspěl proti kandidátovi z hnutí ANO, které před týdnem v tomto obvodě suverénně vyhrálo komunální volby. Je to pro mě i velký závazek, že se lidé rozhodli hlasovat pro mě. Doopravdy si toho vážím,“ řekl Deníku Leopold Sulovský.

I jeho mrzela nízká volební účast v Ostravě i zbytku republiky.

„Je to velká škoda, protože Senát je důležitým článkem a pojistkou pro demokratický systém v zemi. Přičítám to ale i menšímu zájmu médií. Když srovnáte pozornost s volbami do parlamentu a senátu, tak všichni vidíme ten rozdíl, který se v konečném důsledku projevil i ve volební účastí,“ pokračoval Sulovský, který by se mimo jiné rád v příštích letech pokusil zlepšit situaci a hlavně financování v českém sportu.

„Tato oblast je výrazně finančně podhodnocena a přitom v důsledku ovlivňuje mnoho faktorů jako obezita dětí i dospělých (a s tím spojené náklady na zdravotnictví), pracovní výkonnost, fyzická a psychická odolnost, dodal Sulovský.

V Opavě, kde se stal senátorem Herbert Pavera kandidující (ODS+STAN+TOP 09). Porazil Simonu Horákovou (ANO 2011). Po Pavlu Fischerovi dostal druhý nejvyšší počet hlasů - 14 919.

V Karviné porazil Miladu Halíkovou Petr Vícha.