Lepší zůstat doma. V Česku se může v neděli opět tvořit silná ledovka

Všeobecní administrativní pracovníci Asistent,- ka/ Administrativní pracovník,- ce. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16230 kč, mzda max. 26500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce: zajišťování běžné administrativy organizace., , Nabízíme: nástupní plat dle stupnice platových tarifů Nařízení vlády 340/ 2017 Sb., 8. a 9. platová třída, osobní ohodnocení, příspěvek na stravování, příspěvky FKSP, 5 týdnů dovolené., , Požadujeme: trestní bezúhonnost, ŘB sk. B, znalost práce na PC., , Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte do 16.12.2018. Přijímací pohovory se budou konat v následujícím týdnu v zasedací místnosti sídla organizace.. Pracoviště: Domov jeřabina pelhřimov, příspěvková organizace, U Elektrárny, č.p. 1965, 393 01 Pelhřimov. Informace: Michaela Petrů, +420 565 443 926.

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) Zedník. Požadované vzdělání: nižší střední. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Z:20.6.2017.A:29.11.2018.Místo výkonu práce Bílovec. Upřesňující informace: běžné zednické práce na stavbách - zdění, omítky atd. Pracovní doba od 6:30 do 15:00 hodin. Řidičský průkaz výhodou. Telefonický kontakt od 14:00 do 15:00 hodin a osobní kontakt na výše uvedené adrese od 14:30 do 15:30 hodin.. Pracoviště: Salveko invest s.r.o.- bílovec, Ostravská, č.p. 314, 743 01 Bílovec 1. Informace: Radim Nikel, +420 775 302 050.