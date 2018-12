Lesnický analytik Erber: Stát u kůrovcové kalamity zaspal

Správně, ale možná „s křížkem po funuse“. Tak hodnotí opatření navrhovaná ministerstvem zemědělství pro boj s kůrovcem pro příští rok lesnický analytik Aleš Erber. „Postup je to správný, ale přesto již nemusí šíření kůrovce zabránit,“ řekl Erber Deníku. Nejde jen o to, že se kůrovec šíří z jedné oblasti Česka do druhé jako lavina. „Smrk často roste na nevhodných stanovištích, kde je oslabený suchem,“ vysvětlil.

Mimořádný balíček opatření ministerstva zemědělství, který minulý týden představil ministr Miroslav Toman (za ČSSD), například má dát výjimku vlastníkům stromů, z nichž už kůrovec vylétl. Nebudou je muset rychle vytěžit, a budou tak moci soustředit síly na lesy, které lze ještě zachránit. Stát navýší dotace na obnovu lesů na 1,15 miliardy korun. Chystá se i novela lesního zákona, platit by podle představ úředníků měla již počátkem příštího roku. Podle analytika se však tato opatření měla zavést již v letošním roce. Šíření kůrovce by podle jeho názoru spíš pomohlo zabránit vyhlášení dvouměsíčního nouzového stavu. Stát by podle něj měl v tomto období vykoupit za garantovanou cenu miliony kubíků zasaženého dřeva. Náklady na toto opatření by se však vyšplhaly na několik miliard. Stát chce zmírnit dopady kůrovcové pohromy. Dotace na obnovu lesů se zdvojnásobí Přečíst článek › „To by vlastníky lesů motivovalo ke zpracování, asanování a odstranění kůrovcového dříví,“ míní Erber. Malí vlastníci lesů navíc podle něj ani netuší, kam se obrátit pro pomoc. Dotace proto většinou míří zejména k těm velkým. Kůrovcová kalamita se z Moravskoslezského kraje rozšířila na Vysočinu. Kromě smrků jsou v ohrožení také borovice, ty ve velkém usychají například v Polabí. „Teď je třeba soustředit se na pomoc vlastníkům lesů v těch krajích, které ještě nejsou tolik zasažené – Jihočeský, Pardubický a Plzeňský,“ prohlásil Erber, podle kterého velké lesnické podniky i úřady zaspaly. Udržitelné lesnictví Stejný názor zastávají i ochránci přírody. Podle Hnutí Duha by stát měl podporovat udržitelné lesnictví. Cena dřeva přitom spadla na tak nízkou úroveň, že se jeho prodej mnoha lidem nevyplatí. „Někteří vlastníci ani nevědí, kde mají les, natož že v něm mají kůrovce,“ uvedl Jaromír Bláha z Hnutí Duha. „Legislativa a státní správa nefungují," prohlásil. Kůrovcová kalamita v Jeseníkách: kácení v rezervaci povoleno. S podmínkami Přečíst článek › Přístup státu nenechává v klidu ani opozici. Piráti chtějí otázku boje s kůrovcem řešit ve sněmovně a požadují přehodnocení systému hospodaření ve státních lesích. „Budeme žádat vyvození personální odpovědnosti a s velkou pravděpodobností budeme chtít kauzu řešit i trestně-právní cestou,“ uvedl poslanec Pirátů Radek Holomčík.

Autor: Jiří Janda