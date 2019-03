Lesy, louky, gripeny. Jaký je život ve vojenském újezdu Boletice?

/PŘÍBĚH DENÍKU/ Z Českých Budějovic na Český Krumlov a pak ještě dál už jen co by kamenem dohodil směrem na Lipno. Před Kájovem se dáte doprava a pak se před vámi objeví boletický růžový kostel svatého Mikuláše. Dál už míjíte cedule VOJENSKÝ ÚJEZD: VSTUP BEZ POVOLENÍ ZAKÁZÁN. A za zákazem hřmí. V Oticích se vrhají granáty, v Hořičkách funguje muniční sklad, na Pražačce se nachází trhací jáma pro pyrotechniky a do Ondřejova si občas zaletí z výšky zastřílet vojenská letadla.

Autor: Radka Doležalová