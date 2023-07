Česko má přímou leteckou linku na Tchaj-wan. Vystrčil: Spojení posune demokracii

ČTK

Přímá letecká linka mezi Prahou a Tchaj-pejí může podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) posouvat demokracii jak v Česku, tak na Tchaj-wanu. Řekl to novinářům na slavnostní inauguraci přímého leteckého spojení mezi Prahou a Tchaj-pejí. První letadlo dopravce China Airlines přiletělo z Tchaj-wanu ve středu před sedmou hodinou ráno, opačným směrem je pravidelný odlet plánovaný na 11:05. První let směrem do Prahy byl téměř vyprodaný.

Přílet prvního letu nové přímé linky mezi Prahou a Tchaj-pejí se slavnostní inaugurací, 19. července 2023, Praha. | Foto: ČTK