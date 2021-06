Vláda v pondělí schválila mimo jiné podmínky pro letní dětské tábory, zájmové, výchovné, rekreační nebo vzdělávací akce. "Počet osob uvnitř a venku se řídí stejnými pravidly jako u jiných hromadných akcí. Pokud se akce účastní více než deset osob, je nutné splnit jednu z podmínek OTN (očkování, testování, prodělaná nemoc). Trvá-li akce nepřetržitě déle než jeden den, prokazuje se účastník splněním OTN ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých sedm dní," uvedlo ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě.

Pro účast na táborech, oddílových schůzkách či dalších volnočasových aktivitách pro děti se tak všichni budou muset prokázat buď PCR testem ne starším sedmi dnů nebo antigenním testem ne starším 72 hodin. Platit bude také potvrzení o testu od zaměstnavatele či ze školy, čestné prohlášení rodičů, že se dítě testovalo ve škole, nebo antigenní test na místě. Jako alternativa může být potvrzení o prodělání covidu-19 v posledních 180 dnech, nebo doklad o nejméně 22 dnech po první dávce očkování. U pravidelně se opakujících nebo vícedenních akcí se má splnění podmínek prokazovat vždy každých sedm dní, obdobně jako u ubytovacích služeb.

Pořadatelé táborů sice uvítali, že podmínky pro vstup na akce jsou pro všechny typy aktivit sjednocené, ale s opakováním testování jednou za sedm dní nesouhlasí. Podle nich tuto věc dosud nikdo nezmiňoval. "Žádáme ministerstvo zdravotnictví o změnu pravidel pro tábory. Nevidíme důvod pro opakování testů na táborech každých sedm dnů," shodli se ve svém vyjádření organizace sdružené v ČRDM, Asociaci dětské rekreace a Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže ČR.

Podle nich by opakované testování představovalo organizační i finanční zátěž, kterou by nesli rodiče nebo organizátoři táborů. "Je těžko představitelné, že by organizátoři dokázali přesunout děti po sedmi dnech na oficiální testovací místa, kde by byly testy zdarma," upozornili. Podle nich není důvod, aby se děti testovaly, pokud budou v homogenních skupinách a nepřijdou do kontaktu s veřejností mimo tábor.

Podle podmínek, které ministerstvo pro tábory zveřejnilo minulý týden, se na nich letos nebude omezovat počet účastníků. Roušky se budou nosit mimo areál tábora tam, kde to bude povinné. ČRDM tyto podmínky zhodnotila jako mírnější než loni, dosud jí ale chybělo ještě upřesnění podmínek pro testování na covid-19.