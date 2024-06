Stany, vlajka, táborák a hry. Právě takové věci si většina lidí už desítky let představuje pod pojmem letní tábor. Jen loni na takovou akci vyrazilo přes 84 tisíc dětí a lze předpokládat, že se tento počet letos příliš nezmění.

Poslat dítě na tábor přitom není úplně levná záležitost. Z nedávného průzkumu České rady dětí a mládeže vyplynulo, že jeden dítěte na táboře stál loni průměrně 272 korun, což bylo o osm korun více než o rok dříve. Levněji to zřejmě nevyjde ani letos.

Například Junák – český skaut letos pořádá přes 1250 dětských táborů. „Jejich cena se pohybuje mezi 1500 a 2000 korunami za týden. Nejčastěji oddíly táboří čtrnáct dní. Ceny se mírně zvyšovaly v minulých letech, a to kvůli vyšším cenám potravin. Ty tvoří největší položku v rozpočtu tábora, vzhledem k tomu, že všichni naši vedoucí jsou dobrovolníci,“ popsala mluvčí českých skautů Barbora L. Trojak.

Část zaplatí pojišťovny

V některých případech mohou rodičům pomoci příspěvky určené právě na letní pobyty dětí. Ty poskytují třeba téměř všechny zdravotní pojišťovny v Česku. Například u pojišťovny RBP je právě o příspěvek na pobytový tábor mezi rodiči největší zájem. „V loňském roce o něj zažádalo 5260 rodičů, kterým jsme přispěli celkovou částkou téměř osm milionů korun. O příspěvek na příměstský sportovní tábor loni požádalo 3396 rodičů a celková částka byla přes pět milionů korun,“ přiblížil mluvčí instituce Ivo Čelechovský.

Pojišťovna nyní vyplácí 1500 korun, což byla podle Čelechovského hlavní příčina nárůstu zájmu o tento příspěvek. V roce 2022 totiž poskytovali o 500 korun méně. Peníze lze čerpat až po absolvování pobytu. „Potřebujeme mít jistotu, že dítě tábor skutečně absolvovalo. Žádost je ale možné podat hned v den ukončení tábora a peníze přijdou rodičům na účet do dvou týdnů,“ doplnil mluvčí.

Podmínkou toho, aby bylo možné příspěvek čerpat, je často sportovní činnost. Týká se to třeba Vojenské zdravotní pojišťovny, od níž rodiče mohou dostat až tisíc korun, pokud dítě od čtyř do osmnácti let stráví na letním pobytu nejméně pět po sobě jdoucích dnů. „Příspěvek lze přiznat na pobyty spojené s aktivním pohybem v přírodě (mimoměstské pobytové tábory) nebo zaměřené specificky na sport (v tomto případě včetně takzvaných příměstských táborů). Příspěvek nelze čerpat na příměstské tábory bez sportovního zaměření,“ přiblížil mluvčí pojišťovny Jan Mates.

Podobně to má nastavené i Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), která ovšem příspěvek poskytuje dětem od tří do sedmnácti let a stačí jí čtyři po sobě jdoucí dny. „Příspěvek lze poskytnout jen na tábory konané na území České republiky,“ upřesnila Adéla Baďurová z ČPZP. Doplnila, že loni příspěvek čerpalo přes 46 tisíc dětí a v průměru pojišťovna vyplatila 1310 korun.

Někde pomáhá i kraj či obec

Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta uvedl, že jeho úřad speciální dávku nebo příspěvek, který by byl určen na zaplacení letního tábora pro děti ze sociálně slabších rodin, nemá, ale volnočasové aktivity lze financovat z forem pomoci, které jsou určeny pro náklady spojené s výchovou dětí. V této souvislosti uvedl přídavek na dítě.

„Současně nicméně platí, že možnost financovat dětské tábory pro sociálně slabší rodiny nabízí konkrétní školy a zařízení, ale také kraje a obce. Situace se tedy liší napříč regiony,“ dodal. Příspěvek na tábor tak například poskytují městské části Prahy 5 a 6 ve výši osmi set korun.

Na děti z rodin, které se ocitly ve finanční tísni, pak někdy myslí i samotné organizace, jež tábory pořádají. „Díky individuálním dárcům může letos vyrazit na tábor 430 holek a kluků z rodin, které by si jinak nemohly letní dobrodružství pro své děti dovolit,“ řekla Trojak z Junáku. Dodala, že tento program funguje druhým rokem a skauti díky němu mohli dopřát letní tábor asi sedmi stovkám dětí.