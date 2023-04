Proč jsou některé tábory nákladnější?

Třeba proto, že děti pracují například s koňmi. Jiné sice tak nákladné nejsou, ale jsou zase žádané, a to se do ceny také promítne. Týká se to například táborů s výukou angličtiny. Pak jsou tábory zaměřené na určitou oblast, kde se v ceně může zobrazit i to, že program zahrnuje určité pomůcky pro děti. To vše jako poměr zábavy a vzdělávacího přínosu pro dítě by rodiče měli zohlednit.