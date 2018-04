Letošní Dny NATO se ponesou ve znamení výročí

Primář Sova z legendárního seriálu Nemocnice na kraji města často někomu volal. Kdyby tento nejslavnější ortoped z televizní obrazovky „žil“ v dnešní době, asi by se divil. Volali by jemu. A to nejen pacienti či kolegové, „zavolat“ by mu mohla i jím voperovaná endoprotéza.