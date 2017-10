Prezident Zeman: Volby do Sněmovny nejsou zásadní ani zlomové

Letošní volby do Sněmovny nejsou zásadní ani zlomové, to je jen reklamní kampaň, řekl dnes prezident Miloš Zeman novinářům po odevzdání hlasu v základní škole v pražských Stodůlkách. Zopakoval, že sestavením vlády pověří vítěze voleb. Svůj hlas dal zřejmě Straně práv občanů (SPO), kterou před lety zakládal a která dřív nesla jeho jméno ve svém názvu. Zemana do volební místnosti doprovodila jeho manželka Ivana.

„Jediné zásadní a zlomové volby pro Českou republiku byly v roce 1990, ale všechno ostatní byly normální svobodné volby, a to, že každý prohlašoval, že jsou zásadní a zlomové, to byla jenom reklamní kampaň a nic víc," řekl prezident. S hodnocením volební účasti chce Zeman počkat až na sobotu, kdy budou výsledky. ČTĚTE TAKÉ: Volební místnost na Hradě nebyla otevřena. Kvůli bezpečnostním opatřením Zeman volil hudebníka Čecha Pověření jednáním o sestavení vlády pro vítěze voleb prezident označil za "poctivou sportovní hru". Nebude chtít záruky, pokud dostane informaci o poskládaném kabinetu s většinovou podporou ve Sněmovně, uvedl. ČTĚTE TAKÉ: Bartoš chce alespoň deset procent, čeká vyšší volební účast "Já vám odpovím, že jsem volil Čecha," řekl Zeman na nevyřčenou otázku, komu dal svůj hlas. Hudebník, malíř a spisovatel František Čech zvaný Ringo je pražským volebním lídrem SPO, která vznikla v roce 2009 na základě občanského sdružení Přátelé Miloše Zemana. Volili i kandidáti na prezidenta Svůj volební hlas dnes odevzdali i někteří z kandidátů na prezidenta. Bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek volil na Vinohradech, exvelvyslanec Pavel Fischer v pražských Pitkovicích. Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek hlasoval v Jesenici. Řekl, že volil Realisty, kteří ho v prezidentské volbě podporují. Příjemně ho překvapilo množství lidí, kteří k volebním urnám došli. Doufá proto ve vysokou účast, díky které by volební výsledky mohly více vypovídat o vůli voličů. Další z prezidentských kandidátů Marek Hilšer bude volit kolem 21.00. "Přál bych si, aby volby dopadly tak, abychom mohli za rok oslavit 100. výročí založení republiky bez pochybností o tom, že jsme země, která staví na demokratických hodnotách, na nichž (T. G.) Masaryk zakládal náš novodobý stát," sdělil. Dodal, že se toho docílí tak, když nebudou voleny strany založené na autoritářských a vůdcovských principech. Bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel Michal Horáček budou volit v sobotu. ČTĚTE TAKÉ: Stropnický věří, že se jeho Zelení vrátí do Sněmovny Při ukončení návštěvy Plzeňského kraje dnes prezident řekl, že zasedání Sněmovny po volbách svolá s využitím maximální třicetidenní lhůty, kterou mu ústava umožňuje. Chce tak získat co nejvíce času na diskusi parlamentních stran a hnutí. Po 28. říjnu se plánuje postupně sejít s vedením všech subjektů, které se do Sněmovny dostanou.





Autor: ČTK