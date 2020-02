Členové vlády tak nadále nemohou provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Norma zároveň znemožňuje firmám, v nichž mají členové kabinetu nejméně čtvrtinový podíl, aby se ucházely o veřejné zakázky, nenárokové dotace a investiční pobídky.

„Pokud jde o princip vhodnosti, je schopnost této právní úpravy dosáhnout zamýšleného cíle, respektive ho neminout, v podstatě nulová,“ stojí v návrhu zákona. Podle něj si členové vlády v podstatě musejí vybrat: politika, nebo podnikání. Přesně o to ovšem zákonodárcům šlo. Poslanec ČSSD Jan Chvojka, který byl spoluautorem zpřísňujícího pozměňovacího návrhu, se vždy ohrazoval proti tomu, aby se předpis nazýval Lex Babiš.

Deníku tehdy řekl: „Tady přece vůbec nejde o Andreje Babiše, ale o obecný princip, o pravidlo, které se snažím nastavit. Pravda je, že zákon měl nedávno desetileté výročí a za tu dobu se nijak výrazně nezměnil. Za tu dobu jsme přitom zaznamenali různé ministry, kteří se ocitli v konfliktu zájmů, například Kamil Jankovský a Vít Bárta za Věci veřejné, Aleš Řebíček za ODS, teď ho má šéf ANO Andrej Babiš.“

Chvojka: Není to protiústavní předloha

Dodal, že jeho předloha rozhodně není v kolizi s ústavou nebo Listinou základních práv a svobod. „Když je někdo jmenován ministrem, do šedesáti dnů musí vypořádat svůj vlastnický podíl v obchodní korporaci nebo v médiích. Teprve pokud by to neudělal, přijdou sankce. Protiústavní by můj návrh byl, kdyby zakazoval majitelům firem či médií někam kandidovat, nebo by někoho zbavoval majetku. My nikomu nic nebereme, akorát říkám, že ministr bude při nakládání se svým majetkem omezen,“ míní právník Chvojka, který je nyní předsedou poslaneckého klubu ČSSD.

Andrej Babiš od počátku vnímá zákon jako útok na svou osobu a politický boj legislativními prostředky. „Lex Babiš měl za cíl vyštvat mě z politiky, ale já jsem mu plně vyhověl a své firmy jsem vložil do svěřenských fondů. Tudíž nemá logiku, že bych měl střet zájmů, když tradiční strany schválily lex Babiš a já jsem postupoval přesně podle zákona,“ řekl Deníku loni v červenci, kdy se jeho údajný střet zájmů dostal na evropskou úroveň.

Andreje Babiše se zákon o střetu zájmů dotkl nejvýrazněji. Byl totiž stoprocentním vlastníkem holdingu Agrofert, pod nějž spadá i mediální dům Mafra, rozhlasová stanice Impuls a hudební televize Óčko. Poté, co zákon začal platit, Andrej Babiš převedl svoje firmy Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů.

Zákon o střetu zájmů



Co obsahuje:



* Zakazuje členům vlády provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk.



* Společnosti, v nichž členové kabinetu drží nejméně čtvrtinový podíl, nesmějí mít přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám.



* Vyjmenovaní veřejní funkcionáři (včetně soudců a státních zástupců) musejí podávat majetková přiznání i při vstupu do politiky či úřadu. Soudcovská oznámení jsou neveřejná. Ostatní funkcionáři podávají přiznání do centrálního registru ministerstva spravedlnosti.



Kdy byl schválen

Sněmovna ho schválila 129 hlasy po přehlasování veta prezidenta republiky 11. ledna 2017. Část zákona vázající se k zákazu dotací a veřejných zakázek pro firmy, v nichž členové vlády drží čtvrtinový a vyšší podíl, nabyla účinnosti v 9. února 2017, pasáž týkající se vlastnictví médií 1. září 2017.



Podání k Ústavnímu soudu

Zákon napadl v únoru 2017 u Ústavního soudu prezident Miloš Zeman. Jeho některá stanovení označil za nepřiměřená, případně rovnou neúčinná. Zdůraznil, že lidé mají mít rovný přístup k voleným funkcím, ovšem členové vlády si nyní v podstatě musí vybrat: politika, nebo podnikání. Další podání je z března 2017, které podepsalo 41 poslanců ANO a tři z hnutí Úsvit. Podle nich zákon nepřiměřeně zasahuje do vlastnických práv členů vlády a omezuje jejich právo podnikat. Napadli i různou časovou účinnost změn.



Ústavní soud obě řízení spojil, což zdůvodnil hospodárností a efektivitou. Soudcem zpravodajem pro oba návrhy je Jan Filip