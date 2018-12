Lichtenštejni chtějí zpět svůj majetek. Hrozí žalobou na Česko

/ANKETA/ Tisíce hektarů především lesů a další majetek v rukou státu, tedy podle všeho i zámky ve Valticích a v Lednici, chtějí po České republice zpět potomci knížete z Lichtenštejna. Právníci Nadace knížete z Lichtenštejna začali ve čtvrtek rozesílat dopisy českým státním institucím a státním podnikům, ve kterých vyzývají k vydání všech nemovitostí, které stát nezákonně zabavil knížeti z Lichtenštejna, a od té doby je užívá.

Nadace je universálním dědicem Františka Josefa II. i jeho předchůdců. „Odeslané dopisy jsou předžalobními výzvami. Nadace vyčerpala všechny možnosti dobré vůle, jak přimět český stát k jednání o dosud neuzavřené minulosti,“ sdělil mediální zástupce Nadace Michal Růžička ve zprávě, kterou má Deník Rovnost k dispozici.



Předžalobní výzvy se dotýkají pouze nemovitostí ve vlastnictví státu. „Těch nemovitostí, které patří krajům, obcím nebo soukromým osobám, se výzvy Nadace nedotkly a nedotknou,“ naznačil Růžička.

Jako velkou ztrátu pro stát by v případě, že by soudy přiřkly vlastnictví valtického zámku a dalších objektů Lichtenštejnům, vnímá problém starosta Valtic Pavel Trojan. „O nových aktivitách Lichtenštejnů nemám žádné informace. Faktem je, že do zámku stát investoval stovky milionů korun a my s ním úzce spolupracujeme. Je tam Národní centrum divadla a tance, takže my jsme takové regionální kulturní centrum. Otázkou je, jak by toto vše fungovalo, pokud by zámek připadl Lichtenštejnům. Rozhodně by to pro náš stát byla ohromná ztráta,“ konstatoval starosta Valtic Trojan.

Neochota českých úředníků

Podle předsedy Historického spolku Liechtenstein Pavla Juříka se zástupci Lichtenštejnů k tomuto kroku rozhodli především ze dvou důvodů. „Neochota českých úředníků vyústila logicky k tomu, že po letech neúspěšných pokusů ze strany Lichtenštejnska jednat dojde patrně skutečně na soudy. Dalším důvodem je fakt, že letošní rok poskytuje poslední možnost o právní nápravu věcí. V příštím roce by už byly nároky Lichtejnštejnů promlčené,“ naznačil Juřík.

Někdejší majitelé oblíbených zámků v Lednici a ve Valticích na Břeclavsku byli vlastníky mnoha lesů a polností na jihu Moravy. Ve Vranově na Brněnsku před časem z vlastních prostředků opravili Lichtenštejnskou hrobku, která patří státu. „Stálo je to čtyřiapadesát milionů korun. Obec nyní žádný majetek Lichtenštejnů nevlastní,“ řekla starosta Vranova Kateřina Jetelinová.Majetkový nárok se naopak může týkat lesů, na kterých hospodaří Školní lesní podnik Křtiny. „Naše lesy slouží lesnickému výzkumu a výuce a majetkové změny by pro nás mohly být zcela zásadní. Hospodaříme na více než deseti tisících hektarech lesů,“ sdělil zástupce ředitele podniku Pavel Čacký.