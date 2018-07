Lidé budou k e-výpisům z registrů potřebovat datové schránky

K elektronickým výpisům z veřejných rejstříků budou lidé kromě občanského průkazu s čipem potřebovat také svou datovou schránku. Oznámili to dnes zástupci ministerstva vnitra při představení Portálu občana, jehož prostřednictvím lidé s e-občankou získají přístup zatím ke čtyřem desítkám služeb státu.

Bez datové schránky se lidé dostanou ke svým elektronickým receptům a budou moci využívat služeb České správy sociálního zabezpečení, k ostatním službám budou mít jen informativní přístup, uvedl ředitel ministerského odboru eGovernmentu Roman Vrba. Majitelé datových schránek se na portál dostanou už nyní.

Výpisy údajů z registrů budou podle Vrby šifrované, a bude možnost si je elektronicky archivovat prostřednictvím datové schránky na dobu delší než stávajících 90 dnů. Ministerstvo chce datové schránky prosazovat kvůli tomu, že jejich bezpečnost a univerzálnost "je fakt super", uvedl Vrba.

Prostřednictví portálu občana by lidé měli mít přístup například ke svým údajům v registru obyvatel nebo v rejstříku trestů, zájem je o výpisy z bodového hodnocené řidičů. Ministerstvo dopravy ale vyžaduje pro vstup i číslo občanského průkazu, což by se do budoucna mělo podle Vrby změnit. "Myslím, že je to nadbytečné," uvedl Vrba.

Do budoucna by se k portálu měly připojit kromě centrálních úřadů také města a obce. Prostřednictvím portálu by tak bylo možné zaplatit poplatky za odpad nebo případné pokuty. Ministr vnitra Jan Hamáček si proto za hlavní cíl v tomto ohledu klade přimět úřady, aby se zapojily.

"Nabízíme jednotný portál, jehož prostřednictvím se občan bude moci pohybovat veřejnou správou," uvedl náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal. Systém se podle něj budoval dva roky, jeho provoz bude stát 15 milionů korun ročně.