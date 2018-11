Internet se baví na účet Babiše: Čeká tě dovolená, chlapče. A kam, tati?

Kauza syna českého premiéra Andreje Babiše, kterého zaměstnanec Agrofertu vzal na Ruskem okupovaný Krym, hýbe nejen politickou scénou. Inspirovala také řadu vtipálků k nové vlně internetových vtipů. Kromě premiérova otcovství si nyní berou na paškál Babiše jakožto mafiána. Podívejte se na vtipy ve fotogalerii a pod článkem.

Babiš v pátek před odletem do Bruselu zopakoval, že v žádném případě neodstoupí. Poděkoval také Miloši Zemanovi a senátoru Jiřímu Čunkovi za podporu. Policie na základě informací reportérů televize Seznam Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka zahájila znovu úkony trestního řízení.

Podle některých diskutérů by bylo nejjednodušší, kdyby Babiš řekl, že žádného syna nemá. Lidé by mu to uvěřili. Některé memy si sarkasticky pohrávají s černým humorem. Uklidit psychicky nemocného syna na okupované území není jednoduché. Babiše označují za "ohleduplného otce", který poslal syna "na dovolenou".

Babišovi jsou často připomínány slogany z volební kampaně hnutí ANO, které hlásaly "aby tu chtěly žít i naše děti".

Nejvíce propírané je vyjádření Petra Protopopova o tom, že cestu na Krym s Andrejem Babišem mladším popsal jako společnou dovolenou. Svého spolucestovatele považoval spíše za nevlastního bratra.

Nechci Prchalovi radit, vím, že za to bere strašné peníze, ale nejjednodušší by asi bylo svolat tiskovku, kde by Andrej Babiš řekl, žádného syna nemá. Ono by tomu uvěřilo dost lidí, nemějte strach. — Václav Ágh (@VaclavAgh) 15. listopadu 2018