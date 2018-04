Lidé demonstrují proti Babišovi. Do ulic po celém Česku jich vyšly tisíce

Napříč celou Českou republikou dnes vyšly do ulic tisíce lidí, aby vyjádřili nesouhlas s kroky Babišovy vlády. Protesty se konají v Praze a také například i v Plzni, Brně nebo Ostravě. Babiš jim vzkázal, že nechtějí vést debatu.

V téměř dvou desítkách měst v České republice dnes demonstrují lidé proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi. Organizátoři akce vnímají právě předsedu hnutí ANO jako hlavní překážku vzniku fungující vlády. Demonstrace odstartovala provoláváním hesla: "Už jsme tady!"

„Zavírat oči před aktuálním vývojem politické situace v ČR je luxusem, který si už nemůžeme dovolit,” prohlašuje iniciativa, jejímž cílem je konfrontovat Andreje Babiše a dát mu jasně najevo, že způsob, jakým přistupuje ke své práci, je v demokratické společnosti nepřípustný.

„Výsledek demokratických voleb rozhodl o tom, že premiér by měl vzejít z hnutí ANO. To respektujeme. Není však žádný důvod pro to, aby to musel být právě trestně stíhaný člověk s minulostí agenta StB,” uvádí organizátoři spolku Milion Chvilek na svých stránkách.

„Demonstrace a petiční akce svolané na 9. dubna jsou pokračováním předchozích protestů, jež odstartovala akce proti zvolení Zdeňka Ondráčka do čela komise GIBS. Vyjadřují hlubokou nespokojenost a zklamání občanů ze současné politické situace,“ stojí na stránce události.

V rámci akce se podepisuje petice Za slušného premiéra a slušnou vládu, která vyzývá ministerského předsedu k rezignaci a poslance k vyslovení nedůvěry jím případně předložené vládě.

„Problém je, že tito lidé většinou nechtějí vést debatu a argumentovat. Já s tím nemám problém. Pokud máme jiné názory navzájem, tak se pojďme o tom slušně normálně bavit, ale já jsem žádný zájem z té strany neviděl,” řekl v pondělí Babiš na návštěvě v Královéhradeckém kraji.

Několik stovek lidí dorazilo na demonstraci na centrální Masarykovo náměstí v Ostravě. Nad hlavami některých účastníků protestu se vyjímaly transparenty s texty jako STB Babiš, Česko za koblihu nekoupíš či Fízl premiérem? NE!.

Na Masarykově náměstí v centru Hradce Králové se sešlo víc než osm stovek lidí. S transparenty v ruce se rozhodli podpořit iniciativy, upozorňující na podle jejich slov znepokojující politickou situaci v naší zemi. Kromě přílišné kumulace v rukou jednou člověka upozorňovali demonstranti i na fakt, že premiérem české vlády je člověk, který je mimo jiné trestně stíhaný a je veden v seznamu spolupracovníků komunistické STB.

Pondělní demonstrace navazují na podobné akce z počátku března, kdy lidé v několika městech žádali odchod komunistického poslance Zdeňka Ondráčka z čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ondráček posléze z čela komise odstoupil. "Podobně jako v březnu věříme, že síla pokojného občanského protestu povede ke splnění toho, co akce žádá, a nasměruje Česko na cestu k rychlému sestavení slušné vlády," uvedli organizátoři akce.