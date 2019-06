”Komunisté jsou dnes téměř nejmocnější za dobu posledních třiceti let. To je jedna z absurdit dnešní doby," uvedla režisérka Helena Třeštíková. Pražská radní Hana Kordová Marvanová (STAN) připomněla, že zločiny totalitního režimu nebyly nikdy potrestány a komunisté se za ně nikdy neomluvili. "27. června 1950 byla zavražděna Horáková a 27. června 2019 komunisté podpořili českou vládu," doplnil předseda správní rady Muzea Kampa a europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).

Český lékař a politik Martin Jan Stránský vyřídil pozdrav od Jany Kánské, dcery Milady Horákové. "Žijeme v době velmi pragmatické politiky, kdy mnoho činů je motivováno pouze jejich výhodností. Ale Horáková nikdy neustoupila ze svých zásad kvůli prospěchu. Je to veliké poselství i pro dnešek, kdy žijeme v době méně dramatické. Měli bychom vědět, kde jsou naše hodnoty, a nikdy z nich neustupovat," řekla Třeštíková.

Symbolem připomínky je trikolora, kterou obepíná konopný provázek jako symbol oprátky. V Muzeu Kampa se konaly výtvarné dílny, na nichž si zájemci mohli stužku sami vyrobit. Podle pořadatelů se ke vzpomínkové akci připojili lidé i jinde ve světě, například ve Washingtonu.

Organizátoři akce, platforma Bez komunistů a Muzeum Kampa, zahájili týdenní kampaň v pátek. Její název odkazuje na slova Horákové v dopise napsaném v den její popravy - 27. června 1950. "Je to zvláštní shoda okolností; když se měla narodit Jana, udělala jí místo na světě naše máma. Teď dělám tu výměnu životů zase já. (…) Jdu s hlavou vztyčenou, musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty, je-li pravdivý a čestný. V boji se padá, a co je jiného život než boj," napsala.

Poslankyně Horáková, oběť justiční vraždy, byla za vykonstruované spiknutí a velezradu popravena navzdory přímluvám mnoha osobností z celého světa. Byla jedinou českou ženou popravenou při politických procesech v padesátých letech. Kvůli své neústupnosti během soudního jednání se stala symbolem odporu proti totalitě vládnoucí komunistické strany.