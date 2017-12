Lidé jezdí Vánoce slavit na hory i do exotiky

Oslavy Vánoc a silvestra jsou pro většinu lidí neodmyslitelně spjaté s domovem. Zatímco jedni si bez tepla rodinného krbu nedokáží tyto svátky představit, jiní naopak volí možnost oslavit jedny z nejhezčích svátků v roce v jiném prostředí. Rozdat dárky, nebo odpálit novoroční ohňostroj, někteří jezdí například na hory nebo také k moři.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Alena Kaňková

Kam nejčastěji vedou cesty takových lidí, nastínila majitelka lánské cestovní agentury Marie Bočková. „Aktuálně se hodně prodávají zájezdy do Spojených arabských emirátů, protože i v tuhle dobu je tam pořád teplo. Moc hezká je tam navíc také novoroční oslava.

Dále se také ve velkém měřítku prodávají pobyty v Egyptě, který je cenově velmi dostupný. Koupání v moři bez neoprenu už ale není dost možné, zato si lidé užijí koupání ve vyhřívaných bazénech a opalování. Zájem je také o cestování na Maledivy, Mexika, Ománu, Zanzibaru nebo na Srí Lanku,“ říká Marie Bočková, podle které dále lidé preferují české hory, jezdí se ale také do Rakouska i Itálie.

„Běžně bývá velký zájem také o Kubu, avšak po letošním řádění hurikánu Irma se tam někteří klienti bojí jet. Výběr je ovšem velmi individuální, většinou se klienti řídí tím, ve které destinaci ještě nebyli. Celkově jsme ovšem těchto zájezdů neprodali v porovnání s předchozími lety tolik,“ dodala Marie Bočková.

Pokud má člověk možnost si to časově i finančně dovolit, strávit svátky nevšedním způsobem je opravdu jedinečný zážitek. O to se přesvědčil také Lukáš ze Slaného „Měl jsem to štěstí, že mě rodiče mojí přítelkyně vzali s sebou před několika lety na Vánoce do Itálie do Alp. V hotelu bylo všechno skvěle připravené, vánoční atmosféra úžasná i štědrovečerní večeře. Bylo to jiné než doma, ale fantastický zážitek a k tomu ty hory. Společně jsme tam strávili i silvestr a novoroční oslavy. To se člověku opravdu nechce hned tak zpátky domů,” popsal nevšední zážitek Lukáš.

Ne každý si ovšem drahý vánoční výlet do ciziny může dovolit. Trávení svátků v zahraničí volí v poslední době však často podnikatelé nebo špičkoví manažeři, kteří si jedou do zahraničí takzvaně vyčistit hlavu a po náročném roce se konečně věnují alespoň týden rodině daleko od telefonů a počítačů.

Řada z nich dává na rozdíl od hor přednost teplému podnebí a do vytoužených destinací odjíždějí už jako na chalupu. „Zamilovali jsme si Thajsko, kde trávíme v zimě i dva měsíce. Někdy jsem tam na části pobytu sám s kamarády a partnerka s dcerou za mnou přijedou. Máme tam už spoustu přátel za ty roky. Jsou tam velice úslužní lidé a chovají se k nám skutečně zdvořile. Umějí si vážit turistů. Tamní podnebí milujeme i asijskou kuchyni, stejně jako jejich vyhlášené masáže. Pokud by někdo přemýšlel o Thajsku, mohu vřele doporučit. Nejdražší ze všeho je letenka, ale přímo v místě se dá získat pobyt a jídlo i za velmi nízkou cenu,” říká podnikatel ze Slaného.

Asii si zamilovala také paní Lenka žijící na pomezí Kladenska a Lounska, která nedá dopustit na Maledivy v Indickém oceánu. “Odjíždíme tam i se syny několikrát ročně a manžel pak za námi, kdykoli mu to pracovní povinnosti dovolí. Nikdy před tím by mě nenapadlo, že bych se tam mohla podívat, až když jsem se podruhé vdala. Zatím mě to tam neomrzelo. Stále provozujeme nějaké aktivity, půjčujeme si skútry a tak. Rozhodně neležíme jen na pláži,” říká Lenka. Na druhé straně ale dodává, že určitě není nad pravé české Vánoce, ale pokud možno ty bílé se sněhem.