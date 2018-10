Lidé nás napadají kvůli dávkám, stěžují si zaměstnanci Úřadu práce

Výhrůžky zbitím, fyzickou likvidací, ale i obvinění z rasismu či šikany. S tím vším se podle Úřadu práce musejí setkávat jeho pracovníci, kteří pomáhají nezaměstnaným hledat nové zaměstnání či vyplácejí lidem sociální dávky. V průběhu loňska se podobných útoků, které v mnoha případech dokonce vyústily ve fyzické napadení, stalo 560. Za prvních osm měsíců letošního roku jich bylo už 290.

„Rok od roku stoupá počet útoků, kdy jsou klienti pod vlivem alkoholu či návykových látek,“ konstatovala v té souvislosti mluvčí Úřadu Kateřina Beránková. „Měsíčně jde o několik desítek takových případů,“ dodala.

Najmu si bratrance…

Podle Beránkové často padají výhrůžky typu „Najmu si bratrance a tobě i tvému manželovi zlámeme obě ruce a nohy, to se budeš divit!“ „A objevují se i výhrůžky dětem zaměstnanců. V tomto ohledu je cílem zejména podlomení psychiky zaměstnance,“ říká Beránková.

Mezi hlavní důvody, proč lidé zaměstnance pracovních úřadů napadají, prý patří nespokojenost s výplatním termínem, rychlostí zpracování žádosti a následné výplaty dávek, s jejich výší či s tím, že nedostanou podporu v nezaměstnanosti. „Výsledkem je trvalé napětí a stres na pracovišti, který je často doprovázen i následnými zdravotními problémy,“ konstatuje generální ředitelka Úřadu práce Kateřina Sadílková.

Varuje proto před tím, že takovým útočníkům hrozí podle trestního zákoníku až několik let vězení. A v případě vážného zranění úředníka by to dokonce mohlo být až dvanáct let. V několika případech už tresty padly.