„Ruská agrese na Ukrajinu celému světu ukázala, že nežijeme v bezpečném prostředí a chceme-li mít mír, musíme být dostatečně silní, abychom dokázali odradit případné útočníky. Z tohoto důvodu význam obranného průmyslu celkově ve světě roste. Jsem hrdý na to, že Česká republika v tom hraje důležitou roli,“ dodal.

Obranyschopnost není snížena

Armádní sklady se ale kvůli dodávkám na Ukrajinu vyprazdňují. Koneckonců Fiala ve středu uvedl, že Česko poslalo Ukrajině vojenskou pomoc ve výši 40 miliard korun, z toho vládní činila deset miliard, firemní zbylých třicet a představuje mimo jiné 89 tanků, 226 obrněných vozidel a 38 houfnic.

Posílání zbraní na Ukrajinu nás neoslabuje, ujistil v debatě premiér Fiala

Neohrožuje to obranyschopnost České republiky? „Armádní pomoc představuje deset miliard v tržní hodnotě. Za techniku, kterou jsme poslali na Ukrajinu, získáváme moderní zbraně od našich přátel, helikoptéry z USA nebo tanky z Německa, současně dostáváme i finanční podporu. Naopak nám to tedy umožňuje modernizovat českou armádu. Všechny mohu ujistit, že bychom neudělali nic, co by jakkoli snížilo obranyschopnost ČR. Celý západní svět se nyní na to dívá tak, že pomocí Ukrajině chráníme vlastní bezpečnost. To se potvrdilo i na zasedání Bukurešťské devítky v Bukurešti s americkým prezidentem Bidenem,“ uvedl.

Hrdost na postoj Čechů

Na dotaz, zda vládní dodávky jsou darem, kdežto zbrojaři vojenský materiál Ukrajině prodávají, premiér odpověděl: „Je to kombinace různého financování. Něco se nakupuje, něco financují jiné země, něco jsou dary občanů. Jen v ČR se vybralo na zbraně pro Ukrajinu 1,5 miliardy korun,“ vysvětlil.

Na pomoc Česka Ukrajině je podle ankety Deníku hrdých 57 procent čtenářů z celkových bezmála čtrnácti tisíc účastníků.

„Mám z toho radost a potvrzují to i další data. Obrovskou solidaritu lidé projevili při přijímání ukrajinských uprchlíků. Myslím, že můžeme s hrdostí říct, že v ČR máme největší počet běženců na počet obyvatel a že jsme to zvládli úplně fantasticky. Je to díky podpoře a porozumění, které lidé projevují. Uvědomují si, o co všechno na Ukrajině jde. Že nejde jenom o samostatnost a suverenitu této země, že ta válka je mimořádně brutální a nespravedlivá, ale že jde skutečně o naši bezpečnost. To lidé chápou, a proto jsou rádi, že Česká republika Ukrajině pomáhá,“ zdůraznil Fiala.

Únava z války

Přesto se ve veřejném prostoru stále častěji objevují otázky, jak dlouho to bude trvat, kolik lidských životů a peněz to bude ještě stát. Jak řekl Petr Pavel v Mnichově, je dobré věřit v nejlepší scénáře, ale připravovat se na nejhorší. Měl tím na mysli, že Ukrajina hned tak nevyhraje.

Žádný akční plán proti dezinformacím nepotřebujeme, řekl premiér Fiala

Jak to vidí Petr Fiala? „Nikdo neví, jak se bude situace vyvíjet. Kdybych se před rokem zeptal, zda si někdo dovede představit takovouto válku, tak ani největší znalci mezinárodní politiky by to nepředpokládali. Stejně tak by nikdo nepředvídal, že Ukrajinci od prvních dnů projeví tak neuvěřitelnou statečnost a odhodlání bránit svou zem, a to včetně území s ruskojazyčným obyvatelstvem. Shoda, kterou jsem velmi silně cítil i na středečním setkání s prezidentem Bidenem, spočívá v tom, že musíme dělat vše pro to, aby válka skončila brzy. Jediná šance je, že Ukrajina vyhraje a Rusko pochopí, že jeho agresivní politika k žádnému cíli nevede,“ prohlásil.

Konflikt v Evropě nehrozí

Na druhou stranu Vladimir Putin v úterý uvedl, že Rusko se nikdy nevzdá. A náčelník generálního štábu AČR Karel Řehka tento týden sdělil, že válka v Evropě není nemyslitelná a v takovém případě by se muselo částečně mobilizovat.

Co takovým vyjádřením ministerský předseda říká?

„Pan generál Řehka je voják, profesionál. Má odpovědnost za Armádu ČR, a proto se musí připravovat i na nejhorší varianty a musí s nimi pracovat, přestože nejsou vůbec pravděpodobné. Jsem přesvědčen, že obrovská podpora Ukrajiny, posilování NATO, aktivní přístup států na jeho východním křídle, zvyšování obranných rozpočtů, potvrzený závazek, že státy NATO budou bránit každý centimetr svého území, nám dává záruku bezpečnosti. Lidé v Česku se opravdu nemusejí bát žádného válečného konfliktu právě proto, že posilujeme výdaje na obranu, jsme aktivní v NATO a pomáháme Ukrajině. Právě proto máme jistotu, že naše země je a bude v bezpečí,“ zdůraznil Fiala. Dodal, že Putin určitě nečekal takovou reakci na jeho agresi, novou jednotu a sílu Západu.

Premiér Fiala o dodávkách zbraní na Ukrajinu:

Zdroj: Deník

Připomněl, že Česká republika bude do roku 2024 vydávat dvě procenta HDP na obranu, ale některé členské státy dokonce čtyři. „Všichni v Evropě jsme si uvědomili, že naše bezpečnost není samozřejmost a nemůžeme spoléhat, že obranu nám zajistí někdo jiný. Díky tomu, že jsme v NATO a jsme aktivní, můžeme v České republice říct, že není čeho se obávat,“ podtrhnul premiér.

Povinné branné kurzy nebudou

Generál Řehka hovoří o tom, že „bez ohledu na výsledek války Rusko pro nás bude hrozbou. Ať se nám to líbí, nebo ne, musíme se připravovat na možný střet mezi ním a NATO“. Nepočítá vláda s nějakou formou povinné branné přípravy mužů? Třeba několikatýdenní kurzy? „V tuto chvíli to není nutné. Naopak je potřeba vytvářet dobré podmínky pro aktivní zálohy a získávat kvalitní mladé lidi pro službu v naší armádě a dávat větší prostředky na obranu. Určitě se není třeba obávat konfliktu,“ ujistil premiér.

S prezidentem Pavlem máme nastavené mantinely, ujistil premiér Fiala

Přestože sám už před lety varoval před agresivní ruskou politikou a nepodceňuje imperiální ambice Ruska, je přesvědčen, že poté, jaké odhodlání Severoatlantická aliance ukázala a jak podpořila své východní křídlo, se snižuje pravděpodobnost vojenského střetu s Ruskem.

„Důležité také je, že dříve či později vstoupí do NATO Finsko a Švédsko. To je obrovská změna v bezpečnostní architektuře. Finsko, které má tak dlouhou hranici s rizikovým sousedem, bude součástí naší obranné aliance, stejně jako tradičně neutrální Švédsko. Tyto státy vidí, že NATO je zárukou míru a bezpečnosti,“ uzavřel Petr Fiala 23. debatu Deníku.