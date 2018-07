Lidé z Horoměřic nevzdávají boj o své domovy. Vypracují ústavní stížnost

Bytové družstvo Svatopluk, jehož členové jsou bývalí klienti H-Systemu, podá stížnost k Ústavnímu soudu. Na jejím základě může být odložena vykonavatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) o vyklizení osmi domů v Horoměřicích u Prahy. Ve středu to za družstvo oznámil Martin Junek, podle kterého se večer uskuteční další schůzka zástupců družstva s právníky.

„Bude se projednávat, jaké by byly další možnosti a co ještě můžeme udělat. Není to úplně jednoduchá věc stížnost k Ústavnímu soudu, pokusíme se, aby byla co nejlepší, aby měla nějakou šanci na úspěch,“ řekl Junek, podle něhož budou večer zástupci družstva jednat i o dalších alternativách, jak odvrátit vystěhování.

Družstvo se chystá i na jednání s konkurzním správcem firmy Josefem Monsportem, zprostředkovatelem jednání bude premiér Andrej Babiš (ANO). Strany sporu se na tom dohodly ve středu s Babišem. Členové Svatopluku mohou dostat příspěvek od státu a soukromý podnikatel jim nabízí byty. Možnosti pomoci zjišťuje i Středočeský kraj.

Nejvyšší soud rozhodl o tom, že družstvo Svatopluk sdružující některé bývalé klienty zkrachovalé společnosti H-System musí do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. NS tak vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta.

Družstvo Svatopluk tvoří někteří bývalí klienti H-Systemu, kteří si po pádu firmy svépomocí byty dostavěli. Nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů jsou ale podle NS absolutně neplatné. Družstvo pokračovalo v započaté stavbě na pozemcích H-Systemu. Družstvo tak v podstatě investovalo do cizího majetku.

Sdružení Maják, které zastupuje další část klientů společnosti H-System, nemá zájem na tom, aby se lidé z družstva Svatopluk vystěhovali ze svých domovů. V prohlášení zaslaném dnes ČTK však upozornilo, že družstvo Svatopluk svévolně snížilo majetek zahrnutý do konkurzní podstaty, ze které mají být odškodněni všichni bývalí klienti H-Systemu. Vyzvalo také politiky, aby hledali peníze, které z H-Systemu zmizely.

"Sdružení Maják nemá zájem na vystěhování klientů H-Systému z jejich domovů a zásadně se nestaví proti jiné skupině klientů H-Systému, kteří byli stejně jako oni podvedeni jednateli H-Systému, konkrétně panem Petrem Smetkou a jeho společníky. Je však nutné si uvědomit, že tito lidé přes družstvo Svatopluk stavěli zcela svévolně bez povolení konkurzního správce a tím byli významně poškozeni ostatní klienti a věřitelé, neboť se snižovala hodnota majetku v konkurzní podstatě," uvedlo sdružení.

Upozornilo, že do Svatopluku ještě dlouho po krachu H-Systému ze zoufalství přispívali i další klienti H-Systému a nikdy za to nic nedostali, tedy na bydlení 60 rodin přispívali i další věřitelé.