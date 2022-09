Zdražování? Na dovolenou není. Aktovku máme z bazaru, líčí matka čtyř dětí

Jeho situaci ještě zhoršila covidová pandemie. Navíc už nemohl vykonávat svou původní profesi brusiče kovů, protože za dobu, co přestal pracovat, se stroje přeměnily na modernější, s nimiž neumí zacházet. Přesto to nevzdal a byl mezi prvními, kteří se počátkem roku 2021 zapojili do takzvaných venkovních prací v pražských Modřanech, Kamýku či Komořanech. Toto podporované zaměstnávání poskytuje organizace Drop In v rámci projektu, který rozjeli protidrogová koordinátorka Marie Vašáková s radním Prahy 12 Jiřím Brůžkem.

„Inspiraci jsem našel ve slovenské obci Spišský Hrhov, kde poslanec a bývalý starosta Vladimír Ledecký během několika let zlikvidoval sociální ghetta,“ uvedl pro Deník Bůžek.

Úklid bahna

Lidé pracují čtyři hodiny denně mají pravidelné přestávky a dostávají sto padesát korun na hodinu. O jejich placení se dělí dvanáctá městská část s pražským magistrátem, který s nabídkou spolufinancování přišel. „Oslovujeme lidi bez domova, práci poskytujeme i lidem závislým na alkoholu, lécích či s různým sociálním znevýhodněním,“ upřesnila Deníku sociální pracovnice a terapeutka Drop In Tereza Braunová. Na vytipovávání lidí se podílí i organizace Naděje.

Práce, kterou lidé v nouzi vykonávají, je pestrá. Například v době, kdy Deník místo navštívil, vytrhávali plevel na Kamýku. Den předtím byli v Komořanech. „Velice oceňuji, že nám pomohli po přívalovém dešti uklidit z tamních ulic bahno. Stejně tak nám pomáhají sbírat odpady z veřejné zeleně,“ přiblížila Deníku místostarostka Prahy 12 Eva Tylová.

Sociální pražírna

V Kostelci nad Labem zase nacházejí práci lidé s handicapem působící v tamní Fair & Bio pražírně kávy. Lepí samolepky na sáčky, které razítkují. Posléze do nich vloží naváženou a případně i namletou kávu. „Máme dvanáct chráněných míst, patnáct zaměstnanců a tři externisty,“ řekla Deníku projektová manažerka pražírny Lucie Doubicová. S tím, že bez příspěvků z úřadu práce by to nebylo možné.

Podle Doubicové je ale příliš byrokratické vypisování kvartálních žádostí. „Na peníze někdy čekáme několik měsíců,“ uvedla. Zaměstnavatelé nyní mohou získat na jednoho pracovníka měsíčně až 14 600 korun, ministerstvo práce a sociálních věcí chce ještě letos částku o šest set korun navýšit.