FOTOGALERIE: Lidice si připomněly již 76. výročí vyhlazení obce

V neděli 10. června si celá republika připomněla 76. výročí vyhlazení obce Lidice nacisty. Vzpomínková akce se uskutečnila tradičně na pietním území u společného hrobu lidických mužů.

Hlavní projev přednesl předseda vlády ČR, Andrej Babiš. Ten připomněl, že smrt mnoha nevinných lidí byla demonstrací síly nacistických okupantů, kteří se neřídili vládou práva a soudního řádu.

„Dnes nám tedy nejde pouze o vzpomínku na oběti, ale je to pro nás mementem pro budoucnost. Nedopusťme, aby se takové hrůzy mohly opakovat. Važme si toho, že žijeme v Evropské Unii, která je hlavně mírovým projektem, važme si toho, že jsme členy NATO, které garantuje naši bezpečnost a kde jsme sami činní, aktivní a spolehliví pro ostatní, važme si i toho, že se ve světě aktivně zasazujeme o ochranu lidských práv. Děkuji Vám, kteří jste přišli, abychom společně vzpomenuli na tuto událost,“ řekl v Lidicích Andrej Babiš.

Setkání se zúčastnili také 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně obrany Karla Šlechtová, ministr kultury Ilja Šmíd, zástupci Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, velvyslanci a další čestní hosté.

Součástí pietní vzpomínky byla také tradiční přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“, na které vystoupilo celkem 14 dětských pěveckých sborů ze všech krajů České republiky. Uměleckou záštitu nad přehlídkou převzal a poté vystoupil zpěvák Marek Ztracený.

10. 6. 1942 bylo zastřeleno 173 mužů. Ženy a děti byly odvlečeny do Kladna, do reálného gymnázia, kde byly následně děti odděleny od matek. Ženy byly odvezeny do koncentračního tábora Ravensbrück, několik málo dětí vybráno k poněmčení, děti do 1 roku odvezeny do ústavu v Karlově ulici a 82 dětí bylo zavražděno ve vyhlazovacím táboře v Chelmnu.



Tento čin čiré brutality a zběsilé pomsty se nesmazatelně zapsal do smutné tváře dějin a pohnul celým světem. Památník Lidice pořádá pietní vzpomínku na osud lidických obyvatel, kteří zemřeli proto, aby svět nikdy nemohl zapomenout na to, co je člověk schopen udělat člověku.