Společnost Maso uzeniny Polička minulý rok výrazně zvýšila zisk po zdanění, který činil více než 83 milionů korun. V roce 2019 byl asi 28 milionů korun. Tržby se meziročně zvýšily o devět procent na 2,471 miliardy korun. Podnik existuje od roku 1985, o sedm let později byl privatizován. Firma loni zaměstnávala průměrně 335 lidí.

Nejde o jediný problém s polskými potravinami, který se v poslední době objevil. Například v létě veterináři varovali před polskou zmrzlinou Milka, která obsahuje stopové množství karcinogenního etylenoxidu. Šlo o 250 tisíc samostatných nanuků, 15.000 balení multipack po šesti a osmi kusech a o zhruba 37 tisíc balení zmrzliny ve vaničkách o objemu 480 ml. V Česku pak předloni platila od konce února do konce března mimořádná opatření kvůli nálezu salmonely ve zhruba 700kilogramové zásilce hovězího z Polska a předchozímu nedostatečnému informování o dovozu masa z jatek, která v polském Mazovském vojvodství porážela nemocné krávy.

moxicilin patří do skupiny penicilinů. "Peniciliny mají obecně nízkou toxicitu, u některých jedinců mohou však vyvolávat alergické reakce," dodal mluvčí.

Maso bylo označené jako Vepřové mleté maso 20 %, váha 1 kg, číslo šarže: 207237 s datem použitelnosti do 10. 10. 2021.

"Inspektoři SVS odebrali u výrobce vzorek ze zásilky masového vepřového ořezu dovezeného z Polska. Následné vyšetření prokázalo ve vzorku výrazně nadlimitní obsah amoxicilinu. Detekovaná hodnota byla 60krát vyšší než limit, který činí 50 µg/kg," uvedli veterináři. Do skladů Lidlu bylo zboží vyexpedované 3. října.

Veterináři nařídili řetězci Lidl stáhnout skoro 17,5 tuny vepřového mletého masa původem z Polska, ve kterém zjistili šedesátkrát překročený limit pro antibiotika. V Česku jej zpracovávala firma Maso uzeniny Polička. Spotřebitelé by vepřové mleté maso neměli konzumovat, můžou ho vrátit na prodejně, kde ho zakoupili, sdělil dnes ČTK za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. Podle Lidlu nese odpovědnost za uvedenou situaci výhradně dodavatel z Poličky, od kterého nemá řetězec sjednané dodávky masa z Polska.

