Lidovce povede do eurovoleb Svoboda. Strana nominovala i další europoslance

Europoslanec Pavel Svoboda povede kandidátku lidovců v příštích volbách do Europského parlamentu. Na druhé místo dnes stranická konference nominovala dalšího europoslance Tomáše Zdechovského a na třetí europoslankyni Michaelu Šojdrovou. ČTK to řekl předseda strany Pavel Bělobrádek. Volby do Evropského parlamentu (EP) se uskuteční na konci května 2019.

Kandidátní listinu považuje lídr Svoboda za silnou. Za hlavní témata označil otázku bezpečnosti nebo řešení migrační krize. Zdůraznil, že lidovci požadují, aby Česká republika zůstala v Evropské unii, protože pro členství v ní není alternativa. Podrobnosti programu teprve strana připraví a zveřejní. Zdechovský řekl, že je pro lidovce důležité, aby v evropských volbách posílili. "Budeme chtít čtyři mandáty do Evropské parlamentu," řekl. Kandidátní listina je podle něj mladá a pestrá, jsou na ní lidé z venkova i městští intelektuálové, doplňuje ji i buddhista. "Rodina, žena, děti, podpora rodin s dětmi, bezpečí, svobodná budoucnost a solidarita, která je spojená s bezpečím a odpovědností. Myslím, že to jsou témata, která jsou nám lidovcům blízká," řekla Šojdrová k programu. ČTĚTE TAKÉ: Končící ministr Ťok: Úspěchy? Stabilizace Ředitelství silnic a stavba dálnic Na čtvrté místo dnešní konference zvolila vysokoškolského pedagoga Jaroslava Suchého. V Evropském parlamentu by se chtěl věnovat tématu studentských výměn nebo sportu, u kterého by chtěl od EU podporu na rekreační, výkonnostní i vrcholové úrovni. Pětkou se stal místopředseda strany, poslanec Ondřej Benešík. Na půdě EP by chtěl být hlasem českého parlamentu. Na dalších místech je třeba student František Talíř nebo ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Lidovci si dnes vybrali své kandidáty na prvních 14 míst. Bělobrádek ČTK řekl, že nyní bude ustanoven volební štáb a následně bude rozhodnuto o rozpočtu kampaně, její podobě nebo termínu jejího začátku. "Budeme muset také rozhodnout v nějakém časovém horizontu, zda budeme kandidovat samostatně, nebo ne," řekl. Debatu lidovci vedou s TOP 09 a STAN. "Dávalo by to smysl, že jsme ve společném klubu v rámci Evropského parlamentu. Nicméně ta diskuse není ještě uzavřena," dodal. ČTĚTE TAKÉ: Ústecká ČSSD nepodpoří vládu s ANO. Hamáček ji nepřesvědčil Občané EU volí zástupce do EP jednou za pět let. Česko má v dosavadním EP 21 míst. V minulých volbách do Evropského parlamentu dali voliči KDU-ČSL 9,95 procenta volebních hlasů, lidovci tak získali tři křesla europoslanců. Těsně nejúspěšnější podle zisku voličských hlasů bylo tehdy hnutí ANO, které získalo čtyři mandáty, stejně jako koalice TOP 09 a STAN. Také sociální demokraté získali čtyři křesla europoslanců. Komunisté mají, stejně jako lidovci, tři europoslance, ODS dva a Svobodní jednoho. Volby v roce 2014 doprovázela rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných voličů. Příští volby se uskuteční v rozmezí 23. až 26. května 2019. Europarlament bude mít nově po odchodu Velké Británie z EU 705 křesel místo dosavadních 751. Podle pravidel z roku 1976 by se volby měly konat mezi 6. a 9. červnem, tento termín ale členské státy považovaly za nevhodný. Navrhly proto změnu. ČTĚTE TAKÉ: Šéf sociální demokracie Jan Hamáček: Poche by měl být ministrem

