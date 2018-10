Lidovci jsou s výsledkem voleb spokojeni. Odvádíme dobrou práci, řekl Bělobrádek

Volební výsledky KDU-ČSL jsou v pásmu, které lidovci očekávali. Uvedl to předseda strany Pavel Bělobrádek, který sám usiluje o zvolení do Senátu. Před druhým kolem senátních voleb bude podle něj důležité přesvědčit voliče, aby opět přišli k volbám. Lidovci budou chtít oslovit i neúspěšné kandidáty se žádostí o podporu.

"Je to v tom pásmu, které jsme očekávali. Není to na velký jásot, že bychom zválcovali republiku," řekl Bělobrádek v České televizi o průběžných výsledcích. "Chtěl bych vyzdvihnout to, že KDU postavila nejvíc kandidátů do komunálních voleb z parlamentních stran a jsem velmi rád, že se tolik zejména mladých lidí odhodlalo do komunálních voleb kandidovat," doplnil na následném briefingu ve volebním štábu v pražském paláci Charitas.

Úspěšná strana

V komunální politice jsou lidovci tradičně silnou stranou, a to především díky úspěchům v menších obcích. V uplynulém období měli tři stovky starostů a nyní obhajovali vůbec nejvíce zastupitelských křesel - přes 4000. Za své priority označují lepší podmínky pro rodiny a výchovu dětí, dostupné bydlení, kvalitnější školství, bezpečnost v obcích a úctu ke krajině.

"Zatím to vypadá, že budeme mít největší počet zvolených zastupitelů. Tento výsledek je pro nás nejenom závazkem, ale i výzvou, abychom tuto důvěru na komunální úrovni dokázali lépe zhodnotit v krajských úrovních i ve volbách do Poslanecké sněmovny," řekl místopředseda strany Marian Jurečka. "Výsledky jsou jasný důkaz toho, že odvádíme kvalitní práci na komunální úrovni a že lidé znají naše komunální politiky," přidal se další místopředseda Jan Bartošek. Zároveň vyzval občany, aby přišli volit i ve druhém kole senátních voleb.

Po letošních volbách do Senátu mají lidovci šanci stát se nejsilnější frakcí v horní komoře Parlamentu a vystřídat na tomto postu sociální demokraty. V současné době má KDU-ČSL 16 senátorů, strana šla do voleb pod heslem "Senát jim nedáme". Lidovců kandidovalo celkem 12, další tři uchazeči pak od nich měli podporu.

Bělobrádek dnes vyzdvihl výsledek lidoveckého senátora Jiřího Čunka, který na Vsetínsku zvítězil už v prvním kole. Lídr lidovců by si přál, aby rovnou postoupili také dva kandidáti, které KDU-ČSL podporuje v Praze: vědec Jiří Drahoš a diplomat Pavel Fischer. Sám Bělobrádek postoupil v Náchodě do druhého kola, kde se utká s bývalým policejním prezidentem Martinem Červíčkem (ODS).

Uspěl i exministr kultury Herman

V senátním klání uspěl také další místopředseda lidovců, exministr kultury Daniel Herman. Svůj postup v Chrudimi připisuje právě zkušenostem z vlády. "Lidé to asi ohodnotili, protože se mě na to hodně ptali," řekl. Před druhým kolem, v němž se střetne s havlíčkobrodským starostou Janem Teclem (ODS), chce pokračovat v osobním setkávání s voliči v obvodu.

Ve Zlíně bude obhajovat svůj senátorský post starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar, jeho soupeřem bude bývalý zlínský hejtman Libor Lukáš ze Strany soukromníků ČR. Voliči dali šanci obhájit funkci také senátorovi a dlouholetému starostovi Šumperku Zdeňkovi Brožovi, který svede souboj s kandidátem ANO Miroslavem Adámkem.

V obvodech, kde lidovečtí kandidáti postoupí do druhého kola, bude strana jednat o případné podpoře s neúspěšnými uskupeními. Bělobrádek uvedl, že si umí představit i jednání s ČSSD. Lidovci se tradičně vyhýbají spolupráci s komunisty, koalice nechtějí uzavírat ani s SPD.