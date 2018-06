Lidovci kritizují Babiše, že se nezúčastní minisummitu k migraci

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 19 610 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci VRCHNÍ REFERENT/RADA - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK v Oddělení hmotné nouze. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 19610 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VRCHNÍ REFERENT/RADA - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, v oborech služby "Nepojistné sociální dávkové systémy" a "Sociální služby a sociální práce"., Služební místa jsou zařazena podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy., Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:, Řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, diagnostická činnost, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů., Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 3.7. 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna@ul.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5., Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2018/57663-78099813"., Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:, 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:, a) je státním občanem České republiky, b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];, c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; , Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1, d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; , e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vzdělání vyšší odborné nebo bakalářský studijní program. , f) má potřebnou zdravotní způsobilost, 2) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem Úřadu práce České republiky č. 7/2017 Stanovení dalších požadavků pro některá služební místa Úřadu práce České republiky, kterým je odborné zaměření vzdělání: , a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání , b) vysokoškolské vzdělání získaného studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů , K žádosti dále žadatel přiloží:, - strukturovaný profesní životopis.. Pracoviště: Úřad práce české republiky - litvínov, Ke Střelnici, č.p. 167, 436 01 Litvínov 1. Informace: Podatelna, .