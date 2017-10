Lidovci navrhli, aby každá strana měla předsedu výboru v Sněmovně

Představitelé KDU-ČSL dnes na schůzce se zástupci hnutí ANO navrhli, aby každá strana měla předsedu výboru ve Sněmovně. Zda lidovci budou mít místopředsedu Sněmovny, rozhodne celková dohoda stran. O změnách v jednacím řádu Sněmovny je KDU-ČSL připravena jednat, chce ale počkat na celkový návrh, který zahrne všechny úpravy.

"My jsme hovořili o tom, že předpokládáme, že by každá strana měla jednoho předsedu výboru. Nedostalo se nám odpovědi, zda ano nebo ne," řekl novinářům předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Lidovci podle něj také mají zájem na tom, aby zůstaly zachovány stejné výbory, jaké byly v předchozí Sněmovně.

Koho by lidovci chtěli do výborů vyslat, nechtěl Bělobrádek předjímat. "Náš poslanecký klub by se měl sejít zítra (v úterý), tam si řekneme, jaké máme personální složení a kdo by eventuálně měl zájem o to předsednictví a jakého výboru," řekl.

Představitelé ANO podle lidovců uvedli, že by chtěli, aby Sněmovna měla čtyři nebo pět místopředsedů. Zda jednoho z nich může získat i KDU-ČSL, zatím není jasné. "Já bych bral i tři, ale musíme počkat, jaká bude celková dohoda," řekl Bělobrádek.

Diskuse se vedla i o možných změnách jednacího řádu Sněmovny, které navrhuje ANO. Podle lidovců by měl všechny návrhy sepsat kandidát ANO na předsedu Sněmovny Radek Vondráček, poté je KDU-ČSL posoudí s ústavními právníky. "V takových případech je potřeba být velmi opatrný. Tyto věci jsou velmi citlivé, aby nebyly porušovány ústavní principy a aby byla zachována pluralita názoru," řekl Bělobrádek, podle něhož i dílčí změny mohou mít významné dopady. "Nesmí to být změna k horšímu, nesmí se omezovat demokratické principy," uvedl.

Lidovce podle Bělobrádka oslovila s nabídkou k jednání i ODS. Mluvit by chtěli i s TOP 09 a hnutím Starostové a nezávislí (STAN), mimo jiné o vzájemné podpoře při obsazování výborů, které bude pro personálně menší poslanecké kluby obtížnější. Lidovci získali deset poslanců, TOP 09 sedm a STAN šest.