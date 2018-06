Lidovci odmítají zdanění církevních restitucí. Bělobrádek: Je nemorální

/ANKETA/ Lidovci kritizují návrh na zdanění finančních náhrad za majetek, který církve nedostaly v restitucích. Návrh zákona, který předložila KSČM a který podpořily ANO, SPD a ČSSD, je nelogický a pravděpodobně ho zruší Ústavní soud. Řekl to dnes novinářům předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Lidovci podle něj ale sami žádost o zrušení zákona patrně podávat nebudou, je to věcí náboženských společností.

KSČM minulý týden označila zdanění církevních restitucí za podmínku své podpory pro menšinovou vládu ANO a ČSSD. Obě strany, které jednají o vládní spolupráci, nicméně vyjádřily zákonu podporu a už v únoru ho ve Sněmovně podpořily v prvním čtení.

"My považujeme celou tuto kauzu pouze za snahu se zviditelnit a pro své skalní jádro nabídnout téma, které s největší pravděpodobností stejně shodí Ústavní soud," řekl k návrhu na zdanění náhrad Bělobrádek. Podle něj je nelogické a nemorální, aby se danily náhrady, které někdo dostává za utrpěnou újmu.

Podnět k Ústavnímu soudu ale zatím lidovci nechystají. "Pokud by tento protiústavní a proti logice, proti právu útočící zásadní průlom byl schválen, je to především záležitost toho, kdo tím byl poškozen," řekl. Dodal, že podání by měly připravit církve a náboženské společnosti. "Oni jsou tou smluvní stranou, kde by jednostranně byla porušena smlouva," řekl Bělobrádek.

Vláda v demisi letos v lednu zdanění církevních restitucí podpořila, i když připustila, že zákon pravděpodobně povede k soudnímu sporu. Církve si podle stanoviska vlády mohou stěžovat u Ústavního soudu, že byla narušena jejich legitimní očekávání. Proti návrhu bylo ministerstvo kultury, podle něhož zákon znamená porušení smluv o majetkovém vypořádání s církvemi.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik v neděli řekl, že kdyby se závazek vládních stran o zdanění církevních restitucí neobjevil v dohodě s KSČM o podpoře menšinového kabinetu, komunisté by vládu nemohli tolerovat, a naopak by jí mohli vyslovit nedůvěru. V návrhu programového prohlášení menšinové vlády ANO s ČSSD se o církevních restitucích nemluví.

ANO se dohodlo s vedením ČSSD na podmínkách koaliční spolupráce, dohodu ještě musí posvětit členové sociální demokracie v referendu, které potrvá do 14. června. Obě strany mají ve Sněmovně dohromady 93 poslanců, k většině by jim měli pomoci zákonodárci KSČM, kteří by menšinový kabinet tolerovali. Babiš minulý týden vyjádřil přesvědčení, že nová vláda by mohla požádat o důvěru v červenci.