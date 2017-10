Po volbách navrhneme zákon na regulaci Uberu, tvrdí lidovci

KDU-ČSL navrhne po volbách zákon, který by stanovil pravidla pro fungování alternativních taxislužeb, jako je Uber. Lidovci chtějí zavést společná základní pravidla pro klasickou i alternativní taxislužbu, klasická taxi by navíc měla zajištěna určité výhody. Na tiskové konferenci to dnes řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

"Sdílená ekonomika je fenomén, který nelze zastavit, který tady je, a my jsme přesvědčeni, že nemá smysl ho zakazovat. Služby jako Uber je potřeba spíše dostat do pravidel tak, aby skutečně platily daně, platily pojištění," řekl Bělobrádek. Podle něj budou v budoucnu vedle sebe existovat klasická i alternativní taxislužba.

"Klasická taxislužba by se měla trochu méně regulovat než doposud. Zároveň by se jí měla nechat některá privilegia, jako je jízda v přednostním pruhu, stanoviště a podobně," uvedl Bělobrádek. Zákazník si pak podle něj bude moct vybrat, zda využije klasické taxi nebo jednodušší variantu, která ale může být méně komfortní.

I když regulace taxi podléhá městským vyhláškám, Bělobrádek by chtěl zajistit celostátní legislativní úpravu. "Města mají možnost měnit některé parametry, to by mělo zůstat v rukou zastupitelů. Na druhou stranu, ten celostátní rámec je určitě důležitý. Zákon by měl základní pravidla jasně deklarovat, aby v některých městech to nekončilo tím, že je tam nulová tolerance nebo zákaz," řekl. Poukázal přitom na případ Brna, kde soud předběžným opatřením zakázal firmě Uber provozovat svoji službu.

Téma sdílené ekonomiky, pod níž je zahrnována vedle Uberu například ubytovací služba Airbnb, se začalo ve větší míře objevovat ve veřejném prostoru v září. Kvůli sporům řidičů klasických taxi s Uberem došlo v Praze k několika konfliktům, zejména na ruzyňském letišti.

Sdílenou ekonomikou se v červenci zabývala i současná vláda, jejíž součástí KDU-ČSL je. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) tehdy vyzval ministry, aby připravili svým nástupcům podklady pro případné legislativní změny v této oblasti. Podle vládní analýzy by stanovené regule neměly tvořit překážku a neměly by od sdílení odrazovat, měly by ale bránit nekalé konkurenci a zajistit ochranu spotřebitelů. Stanovit by se měly třeba minimální požadavky na kvalitu a bezpečnost, odpovědnost platformy a uživatelů za škody či možnost reklamace.