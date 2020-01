Výborný opouští funkci z rodinných důvodů. Zopakoval, že nebude veřejně podporovat a jmenovat žádného z kandidátů. "Neučiním tak ani dnes, ani při svém projevu," řekl ČTK. Výborný ocenil, že se o funkci utká několik relevantních kandidátů. "V tom jsme unikátní. Svědčí to o tom, že nemáme úplně nouzi o jasně vyprofilované osobnosti. Každá z nich má něco, co mi imponuje. Ke každému z nich bych měl samozřejmě nějaké výhrady, ale nerad bych je hodnotil teď," uvedl končící šéf lidovců.

Zdechovského nevýhodou může být podle kuloárových informací právě jeho europoslanecký mandát, který s sebou nese časté pobyty v zahraničí. "Mohl bych v KDU-ČSL nastartovat diskusi o její modernizaci a o tom, jakým způsobem se přiblížit výsledkům křesťanskodemokratických stran v západní Evropě," řekl ČTK ke své kandidatuře Zdechovský.

Všichni členové předsednictva KDU-ČSL rezignovali na své funkce. Většina ale bude usilovat o znovuzískání mandátu, řekla dosavadní první místopředsedkyně strany, senátorka Šárka Jelínková.

"Naše rozhodnutí nepramení z toho, že bychom nechtěli i nadále pracovat ve vedení KDU-ČSL, ba právě naopak. Většina z nás chce usilovat o znovuzískání svého mandátu, ale chceme vám ponechat svobodnou volbu v tom, zda náš mandát potvrdíte, či dáte přednost jinému kandidátovi," řekla Jelínková.

Minuta ticha pro zemřelé

Hned po zahájení sjezdu delegáti uctili minutou ticha památku všech zemřelých členů KDU-ČSL. Moderátor v souvislosti s pietou výslovně jmenoval Výborného manželku Markétu Výbornou. Minuta ticha byla určena i památce předsedy Senátu, občanského demokrata Jaroslava Kubery, který náhle zemřel v pondělí.

Výborný končí v čele lidovců zhruba po deseti měsících. Aspoň částečně by měli delegáti sjezdu obměnit také sestavu místopředsedů, když se o tuto pozici už nechce ucházet předseda liberecké KDU-ČSL Štěpán Matek.

Křeslo první místopředsedkyně lidovců bude chtít obhájit senátorka Šárka Jelínková. Mohla by se utkat se Zdechovským, pokud neuspěje ve volbě předsedy. Pozice řadových místopředsedů by měli obhajovat Bohuslav Niemiec a Petr Hladík. Kandidovat by měl nově předseda sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík. Kandidáti mohou být navrženi i přímo na sjezdu.