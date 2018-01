Babišův den "D". Piráti chtějí před důvěrou hlasovat o vydání premiéra

Dostane jednobarevná menšinová Andreje Babiše (ANO) důvěru? Všechny strany včetně KSČM deklarovaly, že budou aktivně hlasovat proti. Piráti a STAN by nejprve raději hlasovali o vydání premiéra a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka kvůli kauze Čapí hnízdo. SPD nesouhlasí.

Lidovci považují za nesprávné, že se premiér Andrej Babiš (ANO) nepokusil o sestavené většinového kabinetu. Důvěru vládě lidovci nechtějí spojovat s kauzou financování farmy Čapí hnízdo, kvůli níž žádá policie o vydání Babiše ke stíhání. Nechtějí proto přerušovat dnešní schůzi Sněmovny ani zařazovat na dnešní program hlasování o vydání Babiše ještě před rozhodnutím mandátového a imunitního výboru.

Podle lidovců je několik možností pro vznik většinové vlády, ale ANO o nich vůbec nejednalo. "Premiér nejednal o koaliční vládě, protože ji nechce," řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

"Já si neumím moc představit, že by (rakouský kancléř) Sebastian Kurz nebo (německá kancléřka) Angela Merkelová řekla, mě už to nebaví v koalici, já chci vládnout sama, a tak mi dejte důvěru. To je spíš taková orientální mentalita," řekl s poukazem na povolební vyjednávání v sousedních zemích.

Vytvoření menšinové vlády, která nemá zajištěnou důvěru, označil Bělobrádek za manažerské selhání Babiše a prezidenta Miloše Zemana, který záměr předsedy ANO podpořil. Podle Bělobrádka je pro politickou a ekonomickou stabilitu Česka třeba, aby mělo většinovou vládu, bez ohledu na to, zda v ní KDU-ČSL bude.

Lidovci také nechtěli spojovat důvěru vládě s kauzou Čapí hnízdo, i když by podle nich měla Sněmovna vydat Babiše ke stíhání. Podle nich je ale třeba, aby mandátový a imunitní výbor celou záležitost projednal, než se vydáním bude zabývat plénum Sněmovny. Proto nepodpoří návrh na to, aby dnes poslanci o vydání hlasovali i bez stanoviska výboru. Nechtějí ani přerušit schůzi Sněmovny do doby, než výbor rozhodne, o důvěře vládě by se podle nich mělo hlasovat dnes.

ODS kritizuje také Zemana

Podle předsedy ODS Fialy se Babiš a prezident Miloš Zeman se snaží vytvořit zdání, že hlasování o důvěře je formalitou a nezávazným testem podpory. "Jenže je to klíčový akt, bez důvěry nemůže žádná vláda fungovat, spravovat zemi," uvedl. ODS kritizuje Zemana za to, že pravděpodobně už druhý ze tří premiérů, které jmenoval, ve Sněmovně podporu nedostane.

Za porušení zvyklostí parlamentní demokracie považuje Fiala fakt, že se Babiš ani nepokusil o sestavení většinové vlády s podporou Sněmovny a s necelými 30 procenty hlasů z voleb vytvořil vládu jednoho subjektu. Dalším důvodem pro hlasování proti vládě je to, že ODS nemá od voličů mandát, aby podobnou vládu podpořila.

STAN chce místo o důvěře hlasovat o vydání Babiše

To naopak Starostové a nezávislí chtějí přerušit schůzi, na které se má hlasovat o důvěře pro vládu Andreje Babiše (ANO). Místo toho by se podle nich mělo hlasovat o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli případu Čapího hnízda.

Farský na adresu Babiše uvedl, že s žádostí o důvěru před poslance předstupuje zcela nedůvěryhodný politik, který je veden ve svazcích někdejší československé tajné policie StB, vyšetřován z podvodu a evropské orgány ho označily za podezřelého ze dvou trestných činů. "Proto pro tuto vládu hlasovat nebudeme," konstatoval.

Odložení hlasování o důvěře by mohlo podle Farského "ušetřit" jeden promrhaný pokus o sestavení kabinetu v situaci, kdy prezident Miloš Zeman slibuje opětovné pověření Babiše a premiér současně avizuje, že i při druhém pokusu bude usilovat o menšinovou vládu. "V této situaci je lepší počkat na nově zvoleného prezidenta," uvedl. První kolo prezidentských voleb se koná tento týden.

Piráti chtějí mít o Babišovi jasno

I Piráti chtějí před dnešní hlasování o důvěře vládě zařadit na jednání hlasování o vydání Babiše. Podle nich je zásadní vědět, zda chce důvěru získat trestně stíhaný premiér. Jednobarevný menšinový kabinet ANO Piráti určitě nepodpoří, výhrady mají mimo jiné k obsahu programového prohlášení.

"Vzhledem k tomu, že už přes měsíc (mandátový a imunitní) výbor doslova obstruuje finální rozhodnutí a žádost o důvěru vládě, kterou chce dnes premiér Babiš předložit, je naprosto zásadní, tak bychom měli vědět, zda o důvěru vlády žádá premiér, který je trestně stíhán či nikoli," zdůvodnil předseda Pirátů Ivan Bartoš požadavek, aby Sněmovna dnes hlasovala o vydání Babiše i bez stanoviska mandátového a imunitního výboru.

Piráti jsou podle Bartoše připraveni hlasovat i pro přerušení schůze.

TOP 09 vládu nepodpoří

I podle TOP 09 nelze nelze důvěřovat premiérovi který byl evidován jako agent komunistické Státní bezpečnosti (StB) a je podezřelý z podvodu.

"Je to poprvé, co o důvěru žádá bývalý agent Státní bezpečnosti evidovaný pod krycím jménem Bureš a člověk důvodně podezřelý z dotačního podvodu," řekl šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

"V běžném občanském životě člověku, kterého podezříváme z podvodu, příliš nevěříme, nesvěřujeme mu své osudy a majetky. Tím větší máme odpovědnost, máme-li ústavní odpovědnost, a důvěru proto vyslovit nemůžeme," doplnil s tím, že TOP 09 bude aktivně hlasovat proti vládě.

ČSSD: ANO má sklony k autoritářství

Stejně tak nepodpoří vládu ani ČSSD. Hnutí ANO zatím se sociální demokracií nejednalo o personáliích nebo programu, je nicméně připravena aktivně se podílet na řešení současné situace.

„Naší zemi reálně hrozí, že se k moci dostane politické hnutí, které nerespektuje demokratické principy. ANO má sklony k autoritářství a cíleně usiluje o demontáž polistopadového ústavního systému. ČSSD má jako nejstarší demokratická strana v ČR povinností takovýmto snahám bránit,“ uvedl dnes statutární místopředseda strany Milan Chovanec.

SPD nechce přerušovat jednání

Naopak návrh, aby sněmovna dnes i bez stanoviska mandátového a imunitního výboru hlasovala pro vydání Babiše a Faltýnka, nepodpoří SPD. Podle hnutí musí výbor napřed zaujmout stanovisko. SPD nechce ani přerušovat dnešní jednání o důvěře vládě, přestože poslanci hnutí budou hlasovat proti.

"Jediné, co od Andreje Babiše slyšíme, je to, abychom jednostranně podporovali jeho menšinovou vládu, aby mohl Andrej Babiš a jeho ministři za hnutí ANO rozdělovat veřejné miliardy jen pro své osobní a stranické zájmy," řekl předseda SPD Tomio Okamura. Podle něj by podpora menšinové vlády ANO byla zrada na voličích SPD. "Nebudeme dělat jen stafáž cizím zájmům," uvedl.