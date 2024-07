Důvodem je vývoj moderních technologií, náklady na papír a distribuci, uvedla Mafra na dotaz ČTK. „Naší snahou je zachovat značku Lidové noviny v moderní podobě,“ doplnil vydavatel. Se zaměstnanci jedná o jejich dalším působení, napsal. Zůstanou podle něj zejména komentátoři a autoři přílohy Orientace. "S částí zaměstnanců bohužel musíme pracovní poměr ukončit,“ uvedla Mafra. Podle serveru e15 o práci přijde kvůli ukončení vydávání deníku zhruba 40 lidí.

Předplatitelům LN firma nově nabídne bez změny ceny deník Mladá fronta DNES a také přístup k placenému on-line obsahu iDnes Premium za korunu do konce letošního roku. U Lidovek.cz se pak Mafra rozhodla posílit názorový obsah webu. „Čtenáři 'internetového deníku' lidovky.cz podle interních průzkumů preferují komentáře a glosy, které mají v historii Lidových novin významnou tradici,“ odůvodnila firma v tiskové zprávě svůj krok.

Následovat mohou další deníky

Mediální analytik a šéfredaktor serveru Televizniweb.cz Jan Potůček ČTK řekl, že oznámení o konci tištěných LN je sice překvapivé, ale ne tolik s ohledem na vývoj prodeje deníků za poslední roky. „Obávám se, že to bude trend i do budoucna a následovat můžou další deníky. Propad prodeje je opravdu dramatický,“ uvedl.

„Smutné to je především kvůli historii LN. Myslím, že pokud by majitel měl větší snahu a nepožadoval tak vysokou cenu, dokázal by titul prodat a tím LN zachovat,“ řekl Potůček. Podle e15 mělo o deník zájem několik českých podnikatelů, žádný z nich se ale nedohodl s vlastníkem Mafry skupinou Kaprain. Developer Serge Borenstein deníku řekl, že nabízel za LN sto milionů korun, z jednání si ale odnesl dojem, že Kaprain nechce prodat samotný titul, ale vydavatelství jako celek.

Lidové noviny jsou jedním z nejznámější českých deníků, poprvé vyšly 16. prosince 1893 v Brně. Asi nejslavnější éru zažily v době československé první republiky, kdy mezi jeho redaktory patřili známí čeští spisovatelé, včetně Karla a Josefa Čapkových či Eduarda Basse, který byl posléze i jejich šéfredaktorem. V roce 1989 se obnovené LN staly jedním ze symbolů sametové revoluce.

Podle údajů Media projektu České unie vydavatelů z letošního května byly LN se 123 tisíci čtenáři na vydání pátým nejčtenějším celostátním deníkem v Česku. O rok dřív byly LN čtvrté se 155 tisíci čtenáři, čtenost jim podobně jako dalším tištěným deníkům postupně klesá. Před pěti lety byla 209 tisíc na vydání.

Mediální skupinu před časem převzala ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka. Spolu s Lidovými novinami a Mladou frontou Dnes skupina vydává mimo jiné i deník Metro nebo týdeník Téma. Portfolio skupiny ale zahrnuje širokou škálu titulů napříč segmenty, od deníků přes celostátní zpravodajské týdeníky a společenské časopisy po programové tituly, časopisy životního stylu pro ženy a další. Je mimo jiné také provozovatelem webů iDNES.cz nebo vyhledavače jízdních řádů iDOS.cz.